kao usred zime
VIDEO / Superćelije zasule susjedstvo ledom, tuča do pet centimetara
U pojedinim područjima u kratkom je vremenu pala toliko velika količina sitnije tuče da se tlo potpuno zabijelilo
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Snažno olujno nevrijeme pogodilo je 31. kolovoza dijelove Austrije i Južnog Tirola, a nekoliko intenzivnih grmljavinskih sustava donijelo je obilnu kišu, snažan vjetar i velike količine tuče, prenosi Dnevnik.hr.
Posebno su pogođena područja Južnog Tirola i Salzburga, gdje su se razvile snažne olujne ćelije, a prema dostupnim meteorološkim informacijama neke od njih imale su karakteristike superćelija.
U pojedinim područjima u kratkom je vremenu pala toliko velika količina sitnije tuče da se tlo potpuno zabijelilo. Među manjim zrnima zabilježena su i pojedina velika zrna tuče promjera do pet centimetara.
Fuerte tormenta de granizo en el sur de Alemania— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 1, 2026
🇩🇪⛈️
Superceldas de tormenta golpearon ayer por la noche Tirol del Sur y en Salzburgo. La fuerte granizada anego calles causando disturbios para transitar.
Se reportaron viñedos cercanos con grandes pérdidas en su cosecha.
Vía… pic.twitter.com/HYeZcEtcJn
Prizori nakon prolaska nevremena izgledali su gotovo zimski, s cestama, dvorištima i poljima prekrivenima debelim slojem leda.
Tuča pogodila vinograde
Nevrijeme je posebno teško pogodilo poljoprivredna područja. Prema prvim informacijama s terena, značajna šteta nastala je u vinogradima, gdje je snažna oluja oštetila usjeve neposredno prije berbe. Na području Vahrna, odnosno Varne, nedaleko od Brixena u Južnom Tirolu, tuča je u kratkom vremenu prekrila tlo i potpuno promijenila izgled krajolika.
Snažne grmljavinske oluje zahvatile su i područje Salzburga te druge dijelove Austrije. Uz obilnu tuču, lokalno su zabilježeni intenzivni pljuskovi i snažni udari vjetra.
Razvoj tako snažnih oluja povezan je s izrazito nestabilnom atmosferom, u kojoj se uz dovoljno topline i vlage mogu razviti superćelije dugotrajne i organizirane grmljavinske oluje sposobne proizvesti vrlo krupnu tuču, olujne udare vjetra i iznimno intenzivne oborine.
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