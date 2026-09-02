VIDEO / Superćelije zasule susjedstvo ledom, tuča do pet centimetara

Nevrijeme je posebno teško pogodilo poljoprivredna područja. Prema prvim informacijama s terena, značajna šteta nastala je u vinogradima, gdje je snažna oluja oštetila usjeve neposredno prije berbe. Na području Vahrna, odnosno Varne, nedaleko od Brixena u Južnom Tirolu, tuča je u kratkom vremenu prekrila tlo i potpuno promijenila izgled krajolika.