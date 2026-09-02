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VIDEO / Superćelije zasule susjedstvo ledom, tuča do pet centimetara

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02. ruj. 2026. 10:33
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screenshot twitter tuča tirol
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U pojedinim područjima u kratkom je vremenu pala toliko velika količina sitnije tuče da se tlo potpuno zabijelilo

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Snažno olujno nevrijeme pogodilo je 31. kolovoza dijelove Austrije i Južnog Tirola, a nekoliko intenzivnih grmljavinskih sustava donijelo je obilnu kišu, snažan vjetar i velike količine tuče, prenosi Dnevnik.hr.

Posebno su pogođena područja Južnog Tirola i Salzburga, gdje su se razvile snažne olujne ćelije, a prema dostupnim meteorološkim informacijama neke od njih imale su karakteristike superćelija.

U pojedinim područjima u kratkom je vremenu pala toliko velika količina sitnije tuče da se tlo potpuno zabijelilo. Među manjim zrnima zabilježena su i pojedina velika zrna tuče promjera do pet centimetara.

Prizori nakon prolaska nevremena izgledali su gotovo zimski, s cestama, dvorištima i poljima prekrivenima debelim slojem leda.

Tuča pogodila vinograde

Nevrijeme je posebno teško pogodilo poljoprivredna područja. Prema prvim informacijama s terena, značajna šteta nastala je u vinogradima, gdje je snažna oluja oštetila usjeve neposredno prije berbe. Na području Vahrna, odnosno Varne, nedaleko od Brixena u Južnom Tirolu, tuča je u kratkom vremenu prekrila tlo i potpuno promijenila izgled krajolika.

Snažne grmljavinske oluje zahvatile su i područje Salzburga te druge dijelove Austrije. Uz obilnu tuču, lokalno su zabilježeni intenzivni pljuskovi i snažni udari vjetra.

Razvoj tako snažnih oluja povezan je s izrazito nestabilnom atmosferom, u kojoj se uz dovoljno topline i vlage mogu razviti superćelije dugotrajne i organizirane grmljavinske oluje sposobne proizvesti vrlo krupnu tuču, olujne udare vjetra i iznimno intenzivne oborine.

Teme
južni tirol olujno nevrijeme superćelije tuča šteta na vinogradima

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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