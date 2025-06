Aircraft visually confirmed hit in Operation Spiderweb by Ukraine 🇺🇦 on June 1, 2025



1. Olenya Air Base



4x Tu-95 Destroyed

1x Tu-95 Damaged

1x An-22 Destroyed



2. Belaya Air Base



3x Tu-95 Destroyed

1x Tu-95 Damaged

4x Tu-22M3 Destroyed



3. Ukrainka Air Base



1x Tu-95… pic.twitter.com/UNP3dxVZKd