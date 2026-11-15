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VELIKI UDARAC

VIDEO / Raketa Vulcan otkazala tijekom leta, uništeno 40 Amazonovih satelita

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Hina
|
15. stu. 2026. 22:32
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AFP
JIM WATSON/AFP

Raketa Vulcan tvrtke United Launch Alliance (ULA), zajedničkog projekta Boeinga i Lockheed Martina, otkazala je u nedjelju nedugo nakon lansiranja s Floride, pri čemu je uništeno 40 satelita namijenjenih Amazonovoj internetskoj mreži Leo.

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Riječ je o prvom neuspješnom lansiranju u povijesti te kompanije. Raketa je otkazala otprilike deset minuta nakon polijetanja, a uzrok zasad nije poznat.

To je velik udarac za novu glavnu raketu kompanije osnovane prije dva desetljeća, koja je planirala uspostaviti redovit raspored lansiranja za Amazonovu rastuću satelitsku internetsku mrežu.

"Na temelju podataka koje je zaprimio naš direktor lansiranja, potvrđujemo da je raketa Vulcan, lansirana s lansirnog kompleksa 41, deset minuta nakon polijetanja pretrpjela anomaliju zbog koje nije uspjela dopremiti Amazonove satelite u orbitu”, priopćila je ULA.

"Svaki let donosi nove podatke i iz svakog leta nešto naučimo. Budući da se incident upravo dogodio, još nemamo konkretnih podataka na temelju kojih bismo mogli utvrditi što se danas dogodilo.”

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Teme
amazon raketa vulcan sateliti

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