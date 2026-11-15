VELIKI UDARAC
VIDEO / Raketa Vulcan otkazala tijekom leta, uništeno 40 Amazonovih satelita
Raketa Vulcan tvrtke United Launch Alliance (ULA), zajedničkog projekta Boeinga i Lockheed Martina, otkazala je u nedjelju nedugo nakon lansiranja s Floride, pri čemu je uništeno 40 satelita namijenjenih Amazonovoj internetskoj mreži Leo.
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Riječ je o prvom neuspješnom lansiranju u povijesti te kompanije. Raketa je otkazala otprilike deset minuta nakon polijetanja, a uzrok zasad nije poznat.
To je velik udarac za novu glavnu raketu kompanije osnovane prije dva desetljeća, koja je planirala uspostaviti redovit raspored lansiranja za Amazonovu rastuću satelitsku internetsku mrežu.
🚨VULCAN ROCKET FAILS after 'ANOMALY' 10 MINUTES into FLIGHT, losing all 40 AMAZON INTERNET SATELLITES— ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) November 15, 2026
▪️American launch service provider United Launch Alliance (ULA) said its Vulcan rocket failed to deliver 40 Amazon Leo broadband satellites into orbit after suffering an…
"Na temelju podataka koje je zaprimio naš direktor lansiranja, potvrđujemo da je raketa Vulcan, lansirana s lansirnog kompleksa 41, deset minuta nakon polijetanja pretrpjela anomaliju zbog koje nije uspjela dopremiti Amazonove satelite u orbitu”, priopćila je ULA.
"Svaki let donosi nove podatke i iz svakog leta nešto naučimo. Budući da se incident upravo dogodio, još nemamo konkretnih podataka na temelju kojih bismo mogli utvrditi što se danas dogodilo.”
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