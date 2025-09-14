VIDEO / Rusi ispalili hipersonični projektil: "Meta je uništena!"

Moskva i Minsk naglasili su da su vježbe isključivo obrambenog karaktera te da nemaju namjeru napasti nijednu članicu NATO-a. Unatoč tome, vojni savez predvođen Sjedinjenim Američkim Državama odgovario je vlastitom operacijom "Istočna straža"nakon što su 9. i 10. rujna ruski dronovi preletjeli u zračni prostor Poljske.