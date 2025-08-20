TRAJE ISTRAGA
VIDEO / Ruski borbeni dron se srušio u Poljskoj? "Radari nisu ništa zabilježili"
Neidentificirani objekt srušio se u noći na polje kukuruza u mjestu Osiny, u okrugu Łuków u poljskoj regiji Lubelszczyzna. Na mjestu pada policija je pronašla nagorjele metalne i plastične dijelove.
Prema informacijama do kojih je došao list Rzeczpospolita, pretpostavlja se da bi se moglo raditi o dronu tipa Shahed, kakve Rusija koristi u napadima na Ukrajinu.
Policija je dojavu o eksploziji zaprimila u 2:22 ujutro. Glasnogovornik policije iz Łukówa Marcin Józwik izjavio je za TVN24 da je pronađeno mjesto moguće eksplozije nepoznatog objekta, a dijelovi su bili razbacani u krugu od nekoliko desetaka metara. Eksplozija je bila dovoljno snažna da razbije prozorska stakla na tri obližnje kuće, no ozlijeđenih nije bilo. Policija je odmah osigurala područje i prikupila ostatke, a istaknuto je i da teren jest spaljen, ali da nema kratera.
Ovo nije prvi put...
Zapovjednik lokalne vatrogasne postrojbe Zenon Pisiewicz potvrdio je da nije bilo potrebe za intervencijom jer se požar nije proširio, a portal Łuków.tv objavio je snimku trenutka eksplozije. Istodobno, Operativno zapovjedništvo poljske vojske objavilo je da radari nisu registrirali povredu zračnog prostora Poljske ni s ukrajinske ni s bjeloruske strane. Prema njihovom priopćenju, pronađeni objekt u prvim je procjenama mogao biti dio starog motora s propelerom, a u istragu su uključeni vojna policija te zračni i kopneni timovi za potragu i spašavanje.
Guverner Lublina Krzysztof Komorski izjavio je da nitko nije stradao, ali da su tri zgrade pretrpjele štetu. Naglasio je kako nema prijetnje za stanovnike te da je provjerena i razina zračenja, koja je u granicama normale. Dodao je da će istragu nastaviti vojska i tužiteljstvo, ali da zasad ne žele potvrđivati o kojem se objektu radi. Prema neslužbenim podacima, moguće je da se radilo o iranskom dronu tipa Shahed 131 ili 136, koje ruska vojska naziva Gierań-1 i Gierań-2.
Ovo nije prvi put da je poljski zračni prostor ugrožen od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Raketa koja je pala u Przewodów 15. studenog te godine bila je prvi takav slučaj, a ispaljena je, prema svemu sudeći, s ukrajinske strane u pokušaju presretanja ruskih projektila.
U prosincu 2023. krstareća raketa H-55 bez bojeve glave preletjela je gotovo cijelu Poljsku prije nego što se srušila kod Zamościa, a olupina je pronađena tek mjesecima kasnije.
Samo nekoliko tjedana poslije, 29. prosinca, poljska vojska je izvijestila da je radar zabilježio let neidentificiranog objekta s ukrajinske strane, čiji je signal nestao unutar Poljske. U ožujku 2024. nova dalekometna ruska raketa povrijedila je poljski zračni prostor kod mjesta Oserdów, gdje je ostala 39 sekundi prije nego što ga je napustila.
Incident u Osinyju novi je u nizu sličnih događaja koji dodatno naglašavaju osjetljivost istočne poljske granice u vrijeme rata u Ukrajini i stalnu zabrinutost za sigurnost stanovništva u pograničnim područjima.
