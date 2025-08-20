VIDEO / Ruski borbeni dron se srušio u Poljskoj? "Radari nisu ništa zabilježili"

Guverner Lublina Krzysztof Komorski izjavio je da nitko nije stradao, ali da su tri zgrade pretrpjele štetu. Naglasio je kako nema prijetnje za stanovnike te da je provjerena i razina zračenja, koja je u granicama normale. Dodao je da će istragu nastaviti vojska i tužiteljstvo, ali da zasad ne žele potvrđivati o kojem se objektu radi. Prema neslužbenim podacima, moguće je da se radilo o iranskom dronu tipa Shahed 131 ili 136, koje ruska vojska naziva Gierań-1 i Gierań-2.