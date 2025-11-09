VIDEO / Supertajfun se obrušio na Filipine: Milijun ljudi evakuirano

Oluja je prešla iznad sjevera najnaseljenijeg otoka Luzona, rekla je meteorološka služba PAGASA, uz kišnu bujicu, vjetrove koji su puhali 185 kilometara na sat i udare od 230 km/h. Ovo je 21. oluja ove godine koja je pogodila zemlju, koja se tek počela oporavljati od tajfuna Kalmaegija koji je usmrtio 224 osobe na Filipinima i pet u Vijetnamu.