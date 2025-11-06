Oglas

smrtonosni tropski ciklon

VIDEO / Izvanredno stanje na Filipinima nakon tajfuna, više od sto poginulih

author
N1 Info
|
06. stu. 2025. 08:56
tajfun na filipinima
REUTERS / Eloisa Lopez

Na Filipinima je proglašeno izvanredno stanje nakon što je u središnjim pokrajinama u udaru tajfuna, uglavnom u bujičnim poplavama, poginulo najmanje 114 ljudi, a gotovo 130 se smatra nestalima.

Oglas

Vjetrovi do 180 kilometara na sat

Zbog tropskog ciklona koji je donio obilne kiše i vjetar čiji su udari dosezali 180 kilometara na sat, raseljeno je više od 560 tisuća ljudi.

Ovaj tajfun napušta Filipine i kreće se prema Vijetnamu, ali meteorološka služba priopćila je da se drugi približava.


Njegov dolazak očekuje se u petak navečer ili u subotu.

Tropska depresija mogla bi ojačati i postati supertajfun.

20 tropskih ciklona svake godine

Filipine u prosjeku pogađa oko 20 tropskih ciklona svake godine. Jedna od najsnažnijih oluja koja je ikada pogodila zemlju je bio supertajfun Haiyan u studenom 2013., koji je usmrtio više od 6300 osoba.

Teme
filipini potres tajfun

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ