VIDEO / Izvanredno stanje na Filipinima nakon tajfuna, više od sto poginulih

REUTERS / Eloisa Lopez

Na Filipinima je proglašeno izvanredno stanje nakon što je u središnjim pokrajinama u udaru tajfuna, uglavnom u bujičnim poplavama, poginulo najmanje 114 ljudi, a gotovo 130 se smatra nestalima.

Podijeli

Oglas

Vjetrovi do 180 kilometara na sat

Zbog tropskog ciklona koji je donio obilne kiše i vjetar čiji su udari dosezali 180 kilometara na sat, raseljeno je više od 560 tisuća ljudi.

Ovaj tajfun napušta Filipine i kreće se prema Vijetnamu, ali meteorološka služba priopćila je da se drugi približava.

❗️❗️ HORRIFIC flooding across Cebu, Philippines after Typhoon Kalmaegi (TinoPH).



Homes gone. Streets underwater. Families displaced.



This. Is. Not. Normal.



Warmer oceans = stronger storms

Climate change = worse flooding



What we’re seeing in Cebu is part of a growing global… pic.twitter.com/9fAM2daPBV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025





Njegov dolazak očekuje se u petak navečer ili u subotu.



Tropska depresija mogla bi ojačati i postati supertajfun.

DON’T LOOK AWAY!



This is Cebu, Philippines, where the death toll from Typhoon Tino (Kalmaegi) has climbed to 92.



Homes destroyed. Entire neighbourhoods swept away. These are people like you and me, children, parents, families, their lives changed forever.



Why do some disasters… pic.twitter.com/1qcpAtzXdy — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 5, 2025

20 tropskih ciklona svake godine



Filipine u prosjeku pogađa oko 20 tropskih ciklona svake godine. Jedna od najsnažnijih oluja koja je ikada pogodila zemlju je bio supertajfun Haiyan u studenom 2013., koji je usmrtio više od 6300 osoba.