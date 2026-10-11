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TRAGEDIJA U TURSKOJ

VIDEO / Teška nesreća: Turistički autobus sudario se s kamionom, najmanje 11 mrtvih

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Hina
|
11. lis. 2026. 15:20
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HANDOUT/AFP

U nedjelju se u zapadnoj Turskoj dogodila teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradalo najmanje 11 ljudi, a 27 ih je ozlijeđeno, nakon što se u sudaru s kamionom prevrnuo turistički autobus, objavile su vlasti.

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Nesreća se dogodila nedaleko od ulaza na autocestu između Burse i priobalnog grada Izmira, objavili su iz pokrajine Manise na plarformi X.

"U ovoj je nesreći život izgubilo 11 naših sugrađana, a 27 ih je ozlijeđeno."

Guverner Manise, Vahdettin Özkan turskim je medijima kazao da se u autobusu u trenutku nesreće nalazilo 34 putnika. Od 27 ozlijeđenih 16 ih je u kritičnom stanju, a dvoje je u životnoj opasnosti.

Hitne službe odmah su poslane na mjesto događaja, napisao je na X-u ministar unutarnjih poslova Mustafa Ciftçi. "Pomno pratimo situaciju u koordinaciji sa svim relevantnim institucijama", istaknuo je. 

Kamion pripadao vučnoj službi

Na snimkama turskih medija vidi se prevrnut autobus s razbijenim vjetrobranskim staklom koji je probio sigurnosne ograde.

Prema pisanju više medija kamion je pripadao vučnoj službi. List Hurriyet piše kako prvi izvještaji s mjesta nesreće upućuju na to da je kamion možda prešao u suprotnu traku i izazvao sudar. O stanju vozača vozila vučne službe zasad nema nikakvih informacija.

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