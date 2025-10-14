Odvjetnik za N1
Nobilo: Predsjednik Ustavnog suda će se morati izuzeti iz svake odluke o Mađarskoj
Ukrajina je raspisala tjeralicu za Matiasom Zubakom zbog ugovora o isporuci oružja Ukrajini. Kako su nestali milijuni eura i kako je u istragu uključeno hrvatsko pravosuđe u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića govorio je odvjetnik Matiasa i Zvonka Zubaka Anto Nobilo.
Anto Nobilo rekao je da je tjeralica za Matiasom Zubakom raspisana prije godinu i pol: "To je interna tjeralica unutar Ukrajine i nikada nije došla do Interpola te postala europska. Sve je bilo otprilike prije godinu i pol i od tada se ništa nije promijenilo."
"Optužnica je temeljena na tome što je Ministarstvo obrane Ukrajine dalo novac za nabavu 100 tisuća minobacačkih granata 82 i 120 milimetara. Dali su Lviv Arsenal tvrtki iz Ukrajine 100 posto sredstava unaprijed, što je neuobičajeno. Lviv Arsenal je suprotno ugovoru svega 24 posto sredstava dostavio jednoj slovačkoj firmi, a slovačka firma je angažirala Zubakovu firmu da kupi granate. U ugovoru je stavljeno da mora biti 50 posto, 24 posto je bilo nedovoljno da se pokrene posao. Tu je taj posao zapeo", dodaje odvjetnik.
"Čeka se transport robe"
Gdje je nestao novac? "Novac je bio ili u češkoj ili u slovačkoj banci, ne znam točno, ali je došlo do komplikacije. Vlasnik financijske institucije u kojoj je bio položen novac pronevjerio je taj novac, pokrenut je kazneni postupak protiv njega i tvrtka je ugašena. Zubakov novac je nestao i zbog toga ga nije bilo moguće odmah vratiti. U međuvremenu je došlo do pregovara s Ministarstvom obrane Ukrajine i dogovoreno je da Zubakova firma napravi direktni ugovor s Ministarstvom obrane, da se prethodni ugovor poništi i da nova roba bude izručena Ukrajini. Upravo se to događa ovih tjedana, predstavnik Ministarstva obrane Ukrajine bio je u zemlji gdje se nalazi roba, izvršio je inspekciju i potvrdio da odgovara onome što je dogovoreno i sada se čeka transport robe", govori Nobilo.
Odvjetnik govori da je Matias Zubak u Hrvatskoj saslušan prošle godine: "Preko Ministarstva pravosuđa došla je zamolnica da se Matias Zubak sasluša i saslušan je u svojstvu svjedoka. Pokušao je u to doba objasniti cijelu tu zavrzlamu."
"Namjerno su ga stavili na tjeralicu kao pritisak"
Dodaje da u novi ugovor nije uključena Hrvatska: "To su privatni poslovi između privatnih tvrtki s Ministarstvom obrane Ukrajine i to nije ni u kakvoj vezi s Hrvatskom."
Nobilo je odgovorio na pitanje kako će se realizirati novi ugovor kada je Matias Zubak i dalje na tjeralici ukrajinskog ministarstva: "Za poslove u današnje doba ne morate putovati, postoji internet, a osim toga njegov otac je poznati trgovac oružjem koji mu sigurno pomaže da se sanira ova situacija. Matias neće putovati u Ukrajinu, ne vjerujem u pravosuđe Ukrajine, ona je nama simpatična jer je žrtva, ali pravna situacija tamo je vrlo kaotična. Smatram da su ga namjerno stavili na tjeralicu kao pritisak da bi se razriješila ova trgovačko pravna situacija."
"Hrvatska šalje oružje"
Odvjetnik smatra da ako zemlje službeno podržavaju Ukrajinu, onda mogu slati i oružje: "Hrvatska šalje oružje, Srbija, nije to crno tržište."
Zubak i S-300
Nobilo je komentirao i slučaj Zvonka Zubaka u tužbi protiv Hrvatske zbog nabave sustava S-300 i otkrio u kojoj je fazi taj postupak: "Taj slučaj traje 23, 24 godine. Sigurno nije u interesu Zubaka koji potražuje nešto od Hrvatske da taj postupak toliko traje, interes je države da postupak toliko traje. Na tom postupku možemo napraviti case study utjecaja države na pravosuđe i pravosuđe koje nastoji suditi u prilog državi ako je na suprotnoj strani pojedinac. Postupak je pravomoćno dobiven, Zvonko Zubak ima presudu da je Republika Hrvatska dužna S-300 sustav vratiti Zubaku, ali da bi se izbjegla ovrha DORH je inicirao reviziju, za vrijeme sadašnjeg državnog odvjetnika."
"Sustav u Americi"
"Imamo presudu da se sustav vrati, a nemamo alternativnu da se plati. U međuvremenu je Ured predsjednika potvrdio da je sustav u Americi, a ne u Hrvatskoj", dodao je.
Tvrdi da rezultat revizije može biti svakakav: "Povrat na ponovno suđenje, prvostupanjsko, ali može biti i pozitivan, ako sustava nema problem se može riješiti tako da se plati."
Odvjetnik dodaje da Hrvatska za taj sustav nije ništa platila, a ponašala se kao vlasnik: "Zubak preko 20 godina čeka svoj novac."
O izboru ustavnih sudaca
Anto Nobilo komentirao je situaciju u Ustavnom sudu: "Način izbora predsjednika Ustavnog suda nije bio najsretniji. Čini mi se da je bilo logičnije i pravno ispravnije da se čekalo da se popuni sastav Ustavnog suda i da onda biraju svog predsjednika, oni suci koji će s njim raditi, a ne oni suci koji su upravo otišli u mirovinu. Postoje i drugi razlozi koji kažu tko zna kada ćemo izabrati tri suca, a moramo izabrati predsjednika. Izbor tri suca je najozbiljnija stvar i to ne zbog osoba koje će to biti nego politika priznaje da oni imaju utjecaj na suce koje oni biraju. Treći sudac je jezičac na vagi i predstavlja većinu, hoće li većinu imati HDZ među sucima ili oporba. Suci se biraju 75-postotnom većinom, oporba i vladajući se moraju složiti. Prva dva suca će se lako složiti, jedan oporba, jedan vladajući, ali kod trećeg vrlo teško. Treba imati razuma i treba se složiti da sudac Ustavnog suda mora biti čovjek koji ima karijeru i koji neće prodati svoj imidž za utjecaj onoga tko ga je postavio."
O šefu Ustavnog suda i odlikovanju mađarske
"Ugodno me iznenadio novi predsjednik Ustavnog suda za kojeg kažu da je desničar, priznao je da je privatno možda lagano desno, ali da to nema veze s njegovim obavljanjem funkcije i rekao je da nema dvostrukih konotacija pozdrava ZDS. To je vrlo čvrst stav i to ohrabruje. To znači da je ZDS ustaški pozdrav i ništa drugo."
Komentirao je i odlikovanje koje predsjedniku Ustavnog suda sprema Mađarska: "On je odlikovanje dobio zbog svog znanstvenog rada, on je u tom moodu, ne vidim problem. Mađarska je prijateljska i susjedna, europska država, možemo imati pojedinačne probleme, ali hoćemo li prestati surađivati s Mađarskom jer Hernadija nisu izručili? On je predsjednik Ustavnog suda pa je to osjetljivije, ali to odlikovanje će ga spriječiti da donosi odluku u bilo kojem slučaju u kojem su involvirani interesi mađarske države, morat će se izuzeti, to je više nego i dovoljan razlog da se mora izuzeti u svakom od tih slučajeva, imamo i neku korist od toga."
