Nobilo: Predsjednik Ustavnog suda će se morati izuzeti iz svake odluke o Mađarskoj

Anto Nobilo komentirao je situaciju u Ustavnom sudu: "Način izbora predsjednika Ustavnog suda nije bio najsretniji. Čini mi se da je bilo logičnije i pravno ispravnije da se čekalo da se popuni sastav Ustavnog suda i da onda biraju svog predsjednika, oni suci koji će s njim raditi, a ne oni suci koji su upravo otišli u mirovinu. Postoje i drugi razlozi koji kažu tko zna kada ćemo izabrati tri suca, a moramo izabrati predsjednika. Izbor tri suca je najozbiljnija stvar i to ne zbog osoba koje će to biti nego politika priznaje da oni imaju utjecaj na suce koje oni biraju. Treći sudac je jezičac na vagi i predstavlja većinu, hoće li većinu imati HDZ među sucima ili oporba. Suci se biraju 75-postotnom većinom, oporba i vladajući se moraju složiti. Prva dva suca će se lako složiti, jedan oporba, jedan vladajući, ali kod trećeg vrlo teško. Treba imati razuma i treba se složiti da sudac Ustavnog suda mora biti čovjek koji ima karijeru i koji neće prodati svoj imidž za utjecaj onoga tko ga je postavio."