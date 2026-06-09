zvižduci za predsjednika sad-a
VIDEO / Trump na NBA finalu izviždan tijekom himne
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump glasno je izviždan u Madison Square Gardenu uoči treće utakmice finala NBA lige između New Yorka i San Antonija.
Skandiranje „SAD, SAD“ odjekivalo je arenom tijekom intoniranja himne, no nekoliko trenutaka kasnije ti su povici ustupili mjesto zvižducima kada je Trump prikazan na velikim ekranima u dvorani.
Negodovanje navijača prestalo je kada je Trumpovu sliku na ekranima zamijenila američka zastava. Trump je tako postao prvi aktualni američki predsjednik koji je prisustvovao utakmici finala NBA lige.
Treću utakmicu finala između domaćeg New Yorka i San Antonija gledao je iz lože vlasnika Knicksa Jamesa Dolana, zajedno s unukom Kai, osobnim savjetnikom Borisom Epštejnom te članovima administracije Leejem Zeldinom, Seanom Duffyjem i Dougom Burgumom.
Tijekom prve četvrtine sjedio je pokraj Dolana, dok je dio druge proveo u razgovoru s povjerenikom NBA lige Adamom Silverom i visokim dužnosnikom Republikanske stranke Bruceom Blakemanom.
🚨HOLY SHIT: The boos just happened AGAIN and Trump stops clapping as they get even LOUDER by the end of the clip.— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026
This is humiliating. https://t.co/PIu9C7jO7X pic.twitter.com/0EHip5gDL0
Trumpov helikopter Marine One poletio je iz njegove rezidencije u New Jerseyju i sletio u blizini Wall Streeta, nakon čega se njegova kolona vozila uputila kroz Manhattan do Madison Square Gardena, otprilike sat vremena prije početka utakmice.
Na putu je naišao na nekoliko osoba koje su mu pokazivale nepristojne geste, dok je skupina prosvjednika držala transparente s porukom: „Trump mora otići“. Ubrzo nakon toga smjestio se u Dolanovu ložu.
Tijekom poslijepodneva, prije Trumpova dolaska, njujorška policija i američka Tajna služba uspostavile su opsežne sigurnosne mjere oko Madison Square Gardena. Navijači su stajali u redovima pred dvoranom više od četiri sata prije početka utakmice, u prizorima koji su više podsjećali na doček Nove godine na Times Squareu nego na uobičajenu atmosferu uoči košarkaške utakmice.
Posjetitelji su morali pokazati ulaznicu ili propusnicu kako bi prošli kroz brojne sigurnosne kontrolne točke. Pripadnici Tajne službe i policije bili su raspoređeni na gotovo svakom uglu, a stanovnici New Yorka, turisti i navijači često su bili zbunjeni pokušavajući pronaći put kroz osiguranje.
„Pitali smo toliko policajaca, pripadnika Tajne službe i naoružanih službenika što trebamo učiniti i kamo trebamo ići. Nitko nije znao“, rekao je navijač Knicksa Greg Weldon.
DONALD TRUMP HAS FALLEN ASLEEP AT THE NBA FINALS IN MADISON SQUARE GARDEN. pic.twitter.com/rFrW6c4cME— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026
Zbog pojačanih sigurnosnih mjera otkazana su sva događanja ispred dvorane prije utakmice, a gledateljima nije bilo dopušteno unositi torbe u Madison Square Garden.
Uz Trumpa, utakmicu je pratio i gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani te brojne druge uzvanice.
Košarkaši San Antonija pobijedili su u gostima New York rezultatom 115:111 te smanjili zaostatak na 1:2 u finalnoj seriji NBA lige. Ujedno su prekinuli niz Knicksa od 13 uzastopnih pobjeda u doigravanju.
Četvrta utakmica NBA finala igra se u noći sa srijede na četvrtak, ponovno u New Yorku.
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