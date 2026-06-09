VIDEO / Trump na NBA finalu izviždan tijekom himne

Tijekom poslijepodneva, prije Trumpova dolaska, njujorška policija i američka Tajna služba uspostavile su opsežne sigurnosne mjere oko Madison Square Gardena. Navijači su stajali u redovima pred dvoranom više od četiri sata prije početka utakmice, u prizorima koji su više podsjećali na doček Nove godine na Times Squareu nego na uobičajenu atmosferu uoči košarkaške utakmice.