RADIKALAN POTEZ
VIDEO / Trump otišao korak dalje: Prikazao se kao kralj koji Amerikance zalijeva smeđom tekućinom
Nakon što je dan proveo igrajući golf, dok su njegovi saveznici umanjivali značaj i ismijavali milijune Amerikanaca koji su marširali protiv njegove administracije, Donald Trump objavio je na Truth Socialu video generiran umjetnom inteligencijom u kojem nosi krunu, upravlja borbenim zrakoplovom "KING TRUMP" i bombardira okupljene prosvjednike pokreta "No Kings" smeđom tekućinom.
Video, podijeljen na njegovim osobnim i službenim profilima na društvenim mrežama, prikazuje predsjednika kako leti iznad prosvjednika naizgled na Times Squareu. Zrakoplov potom ispušta smeđu tekućinu na okupljene, dok u pozadini svira pjesma Danger Zone Kennyja Logginsa - očita referenca na filmove Top Gun.
Uoči prosvjeda "No Kings", za koje organizatori procjenjuju da su okupili gotovo sedam milijuna ljudi diljem svih 50 saveznih država, republikanci su reagirali mješavinom pretjerivanja, kritika i ismijavanja.
Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson i republikanci u Kongresu nazvali su prosvjede "mrziteljima Amerike", dok je ministar prometa Sean Duffy sugerirao da su sudionici pristaše Hamasa ili plaćeni prosvjednici koji djeluju u ime Antife - pokreta koji je administracija označila kao domaću terorističku skupinu.
Trumpovi republikanski saveznici također su se poigrali nazivom "kralj", objavljujući slike i videozapise generirane umjetnom inteligencijom na kojima predsjednik nosi krunu.
Pokušaj izazivanja nemira
Potpredsjednik JD Vance podijelio je AI video na kojem predsjednik stavlja krunu i plašt, dok Nancy Pelosi i drugi demokrati kleče pred njim.
S Trumpom povezani profili objavili su i nekoliko slika predsjednika s krunom, uključujući lažnu naslovnicu časopisa Time, te AI-video u kojem je predsjednik ogrnut crvenim baršunom i maše s prozora Bijele kuće.
Ideja da predsjednik jednostrano koristi moć i vojnu silu protiv Amerikanaca nije daleko od stvarnosti - Bijela kuća je već rasporedila savezne imigracijske agente u gradove poput Portlanda i Chicaga, unatoč protivljenju prosvjednika i lokalnih vlasti, te zagovarala slanje postrojbi Nacionalne garde na ista mjesta.
Kritičari optužuju Bijelu kuću da koristi takve operacije kako bi izazvala nemire koji bi predsjedniku omogućili da se pozove na Zakon o pobuni (Insurrection Act), čime bi se dodatno militarizirala lokalna policija.
Organizatori prosvjeda "No Kings" bili su svjesni pokušaja administracije da najveći jednodnevni prosvjed u suvremenoj povijesti poveže s nasiljem.
"Očito ih je strah mirnog otpora", izjavio je Ezra Levin, suosnivač pokreta Indivisible, za The Independent.
Predsjednik je i ranije kombinirao podrugljiv govor i nasilnu simboliku. Također, ova neuobičajena komunikacija predsjednika dolazi i nakon što je administracija pojačala mjere protiv neistomišljenika iz lijevih prosvjednih skupina, nositelja viza i određenih oblika javnog govora, nakon ubojstva konzervativnog aktivista Charlieja Kirka - pravdajući to tvrdnjama da nasilna retorika s ljevice potiče političko nasilje u stvarnom svijetu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare