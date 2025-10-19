VIDEO / Trump otišao korak dalje: Prikazao se kao kralj koji Amerikance zalijeva smeđom tekućinom

Predsjednik je i ranije kombinirao podrugljiv govor i nasilnu simboliku. Također, ova neuobičajena komunikacija predsjednika dolazi i nakon što je administracija pojačala mjere protiv neistomišljenika iz lijevih prosvjednih skupina, nositelja viza i određenih oblika javnog govora, nakon ubojstva konzervativnog aktivista Charlieja Kirka - pravdajući to tvrdnjama da nasilna retorika s ljevice potiče političko nasilje u stvarnom svijetu.