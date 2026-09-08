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IMA POGINULIH

VIDEO / Trumpovi izaslanici otišli iz Moskve, Putin pokrenuo masovni napad na Kijev

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Hina
|
08. ruj. 2026. 08:36
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reuters
Alina Smutko/REUTERS

Rusija je rano u utorak zasula Kijev dronovima i projektilima, nastavivši zračne napade nakon kratke stanke zbog posjeta američkih mirovnih pregovarača, a u napadima su poginule dvije osobe, dok su diljem ukrajinske prijestolnice izbili požari.

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Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je još deset osoba ozlijeđeno, dok su ostaci dronova u jednoj gradskoj četvrti izazvali požare u peterokatnoj stambenoj zgradi i trokatnom stambenom objektu. U napadu je oštećeno najmanje 14 višekatnica, studentski dom, škola, klinika, skladišta i drugi objekti, priopćili su dužnosnici.

Rusija je nastavila napade nakon što su američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff napustili Kijev poslije nedjeljnog sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, u trenutku kada administracija Donalda Trumpa ponovno pojačava napore za okončanje četveroipolgodišnjeg rata Rusije u Ukrajini. U Kijev su stigli nakon razgovora u Moskvi, poslije kojih je Kremlj objavio da ne isključuje nastavak trilateralnih pregovora.

'Putin je pokrenuo još jedan masovan napad na Kijev čim su Trumpovi izaslanici otišli'

„Čim su mirovni izaslanici američkog predsjednika otišli, Putin je pokrenuo još jedan masovan, stravičan napad na Kijev”, napisao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na X-u. „Njegovi balistički projektili govore glasnije od njegovih riječi o diplomaciji”, dodao je Sibiha, pozvavši saveznike da pojačaju pritisak na Moskvu te Ukrajini osiguraju presretačke projektile za obaranje balističkih projektila, čije su zalihe u Kijevu kritično niske.

Uoči pregovora Rusija je tijekom nekoliko dana pojačala zračne napade na Kijev i okolna područja gotovo do cjelodnevnog intenziteta, umjesto da ih izvodi uglavnom noću. Pritom je koristila brže dronove na mlazni pogon, koji su odnijeli ljudske živote i poremetili svakodnevni život.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je Moskva pogodila vojne i logističke ciljeve u Kijevu i okolnoj regiji, kao i u crnomorskoj luci Čornomorsk, izvijestile su ruske novinske agencije.

Dok su se u Kijevu čule eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, pokrenula je preventivne operacije zbog ruskih raketnih napada na Ukrajinu, priopćila je poljska vojska. Zbog vojnih operacija privremeno je obustavljen promet u zračnoj luci u Lublinu.

U Rusiji su pak ukrajinski dronovi oštetili civilnu infrastrukturu i ozlijedili više ljudi u Saratovu, gradu na Volgi oko 730 kilometara jugoistočno od Moskve, izjavio je regionalni guverner. Na tom se području nalazi velika rafinerija nafte kojom upravlja državna naftna kompanija Rosneft, kao i drugi industrijski i vojni objekti.

Teme
donald trump kijev rat u ukrajini rusija ukrajina vladimir putin

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