VIDEO / Trumpovi izaslanici otišli iz Moskve, Putin pokrenuo masovni napad na Kijev

Rusija je nastavila napade nakon što su američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff napustili Kijev poslije nedjeljnog sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, u trenutku kada administracija Donalda Trumpa ponovno pojačava napore za okončanje četveroipolgodišnjeg rata Rusije u Ukrajini. U Kijev su stigli nakon razgovora u Moskvi, poslije kojih je Kremlj objavio da ne isključuje nastavak trilateralnih pregovora.