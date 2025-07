VIDEO / U pucnjavi na tržnici u Bankoku šestero mrtvih

There was a shooting at Or Tor Kor Market, Bangkok, a donation point for Kan Jom Phalang. Initial reports indicate that 3 people have died, including security guards at Or Tor Kor. #คนร้าย #กราดยิง #ศูนย์บริจาคสิ่งของ #กันจอมพลัง #ตลาดอตก #ข่าวด่วน https://t.co/8pqFT25ca7