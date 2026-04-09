Turska pred sud izvela 11 članova LGBTQ+ udruge zbog "razvratnosti"

Jedanaest članova turske udruge za prava LGBTQ+ osoba izvedeno je u srijedu pred sud pod optužbama za "razvratnost" i "kršenje zaštite obitelji", potvrdio je njihov odvjetnik za AFP.
Oglas
Optuženi, članovi udruge Genç LGBTI+ (Mladi LGBTI+), terete se za kršenje odredbi turskog ustava o zaštiti obiteljskih vrijednosti, kao i za objavljivanje fotografija na društvenim mrežama na kojima se vide istospolni parovi kako se ljube, što su vlasti ocijenile opscenim.
Prijeti im kazna do tri godine zatvora, kao i oduzimanje građanskih prava, ako budu proglašeni krivima na sudu u zapadnom gradu Izmiru.
Iako homoseksualnost u Turskoj nije ilegalna, LGBTQ+ zajednica često je meta vlasti. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan i njegova vladajuća Stranka pravde i razvoja (AKP) više su puta optužili tu zajednicu za pad nataliteta u zemlji.
Dehumanizacija LGBT aktivista
"Suđenje je rezultat politike isključivanja LGBT+ osoba iz javnog prostora", rekao je odvjetnik udruge Kerem Dikmen.
"Ovo je napad na slobodu izražavanja i slobodu udruživanja", dodao je Dikmen, koji je i sam optužen kao član nadzornog odbora udruge.
"Ne radi se o razvratnosti. Aktivnosti koje su potpuno zakonite i u skladu s ustavom kriminaliziraju se. To je oblik dehumanizacije", naglasio je.
Aktivisti za prava LGBTQ+ osoba podnijeli su žalbu i na raniju sudsku odluku iz prosinca kojom je naloženo raspuštanje udruge na temelju istih optužbi.
Kazneni progon bez zakona
"Nećemo odustati od obrane ljudskih prava. No pokušava se preko nas poslati poruka društvu", rekao je Dikmen.
Sljedeće ročište zakazano je za 14. listopada.
Prijedlog izmjena turskog kaznenog zakona, koji je predviđao kazneni progon LGBTQ+ osoba zbog ponašanja "suprotnog biološkom spolu i općem moralu", povučen je u studenom prošle godine.
Od 2015. godine godišnje Povorke ponosa u Turskoj gotovo se redovito zabranjuju i rastjeruju u gradovima diljem zemlje.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas