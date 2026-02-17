VIDEO / Ukrajinski elitni "Duhovi" raznijeli moćne ruske sustave: "Sad su staro željezo"

Ukrajinska vojna obavještajna agencija (HUR) objavila je 16. veljače videosnimku koja prikazuje niz napada izvedenih prošlog tjedna od strane elitne postrojbe Prymary („Duhovi“) na ruske vojne ciljeve na Krimu.
Oglas
Stručnjaci iz te jedinice „nastavljaju metodično razgrađivati rusku obranu na privremeno okupiranom poluotoku“, napisao je HUR na društvenim mrežama, a prenosi Kyiv Independent.
Tijekom proteklog tjedna jedinica je ciljala nekoliko visokovrijednih komada ruske vojne opreme, uključujući raketni sustav Pantsir, dalekometnu radarsku postaju 55Ž6U Nebo-U — vrijednu oko 100 milijuna dolara — te desantni čamac BK-16.
„Oprema koja vrijedi milijune sada se pretvara u staro željezo zahvaljujući profesionalnom radu (ukrajinskih) vojnoobavještajnih časnika“, dodala je agencija.
Ukrajina redovito napada vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na vlastitim okupiranim teritorijima kako bi umanjila borbenu moć Moskve.
Od ilegalne aneksije Krima 2014. godine, Rusija je snažno militarizirala poluotok, koristeći ga kao bazu za redovite raketne i napade dronovima na Ukrajinu, operacije u Crnom moru te kopnene operacije prema južnoj Ukrajini.
Od 2023. godine Ukrajina je postupno proširila svoje sposobnosti napada na ruske ciljeve na Krimu, koristeći zračne i pomorske dronove, ovisno o meti.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas