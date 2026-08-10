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Mađarska ponovno uključuje jednu turbinu nuklearne elektrane Paks usred rasta vodostaja Dunava
Mađarska je počela ponovo uključivati jednu turbinu nuklearne elektrane Paks u ponedjeljak nakon što je porastao vodostaj rijeke Dunav koja hladi objekt zaslužan za proizvodnju polovice električne energije potrošene u zemlji.
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Vodostaj Dunava pao je na rekordno niske razine proteklih tjedana usred produženog toplinskog vala i suše u većem dijelu Europe, zbog čega je elektrana radila na tek oko 10 posto kapaciteta te je samo jedna od njenih osam turbina ostala uključena.
Suše su ovog ljeta naškodile proizvodnji električne energije, brodarstvu i sustavima javnog zdravstva u Europi te prouzročile štetu u vrijednosti od više stotina milijardi eura za europsko gospodarstvo, piše Reuters.
Na primjer, slične poteškoće u Rumunjskoj su dovele do uvođenja izvanrednog energetskog stanja tijekom kolovoza, a tok Dunava je preusmjeren kako bi jedina nuklearna elektrana u zemlji mogla nastaviti djelovati nekoliko narednih dana.
Mađarski premijer Peter Magyar je u ponedjeljak rekao da je počelo ponovo pokretanje druge turbine u elektrani Paks nakon što je vodostaj Dunava porastao za 19 centimetara u odnosu na najnižu razinu zabilježenu prošlog tjedna.
Očekuje se da će druga turbina početi proizvoditi električnu energiju u ponedjeljak navečer, objavio je Magyar na društvenoj mreži Facebook.
Magyar je naznačio mogućnost povećanja proizvodnje električne energije prošlog tjedna, rekavši da bi očekivane padaline u Austriji mogle podići vodostaj Dunava, ali je upozorio da će porast biti privremen.
Također, Magyar je prošlog tjedna kazao da vlada priprema dugoročnija rješenja, uključujući reviziju planiranog proširenja elektrane jer bi prema trenutnom planu nova elektrana Paks 2 ovisila o Dunavu za hlađenje.
Bilo je ključno zadržati elektranu u pogonu, rekao je Magyar prošlog tjedna, jer "mađarsko gospodarstvo ne može funkcionirati bez elektrane mjesecima".
Vlada je također odlučila diverzificirati svoju opskrbu električnom energijom, a premijer je kazao da će vlada do 31. kolovoza raspisati javni natječaj za izgradnju vjetroelektrana koje bi proizvodile 700 megavata električne energije te razviti kapacitete za proizvodnju četiri gigavata energijom vjetra.
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