Europa ostaje bez svojih najvećih rijeka? Dunav i Rajna na povijesno niskom vodostaju, prijeti katastrofa

Iskustvo pokazuje koliko posljedice mogu biti ozbiljne. Kada je Rajna zbog suše krajem 2018. godine bila gotovo neplovna, njemačka kemijska i farmaceutska proizvodnja pala je za oko 10 posto u roku od tri mjeseca. Tvrtka BASF tada je procijenila da ju je nizak vodostaj stajao oko 250 milijuna eura, dok su ekonomisti procijenili da je velika suša 2022. godine smanjila rast njemačkog gospodarstva za čak pola postotnog boda.