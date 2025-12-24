Von der Leyen i Costa: Sloboda govora je temelj naše snažne i žive europske demokracije. Štitit ćemo je

Europska unija će štititi slobodu govora, kazali su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u srijedu nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele zabranu ulaska za pet europskih državljana, uključujući bivšeg povjerenika Komisije Thierryja Bretona.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je u utorak uvela zabranu ulaska za pet europskih državljana koje optužuje za ograničavanje slobode govora i pretjeranu regulaciju američkih tehnoloških divova.
"Sloboda govora je temelj naše snažne i žive europske demokracije. Ponosni smo na nju. Štitit ćemo je", kazala je Ursula von der Leyen na društvenoj platformi X.
Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa je u srijedu rekao da je odluka Washingtona "neprihvatljiva među saveznicima, partnerima i prijateljima".
"EU čvrsto stoji u svojoj obrani slobode izražavanja, pravednim digitalnim pravilima i svom regulatornom suverenitetu", poručio je Costa na X-u.
Zabrana ulaska će vjerojatno pogoršati razilaženje Washingtona i nekih europskih prijestolnica kada je riječ o pitanjima poput slobode govora, obrane, imigracije, krajnje desnice, trgovine i rusko-ukrajinskog rata.
Do zabrana je došlo nekoliko tjedana nakon što je SAD objavio svoju strategiju za nacionalnu sigurnost u kojoj upozorava da Europi prijeti "civilizacijsko brisanje" te da mora mijenjati smjer ako želi ostati pouzdan američki saveznik.
Odluku Trumpove administracije su osudili i francuski predsjednik Emmanuel Macron te njemačko ministarstvo pravosuđa.
