Wagner postao glavni kanal za sabotaže diljem Europe?
Regruteri i propagandisti koji su ranije radili za rusku skupinu Wagner postali su jedan od glavnih kanala za sabotaže koje Kremlj organizira diljem Europe, tvrde zapadni obavještajni dužnosnici, a javlja Financial Times.
Status te plaćeničke skupine ostao je nejasan nakon neuspjele pobune protiv vrha ruske vojske u lipnju 2023., koja je dovela do obračuna s njezinim vodstvom i smrti osnivača Jevgenija Prigožina.
No regruteri Wagnera, koji su se ranije specijalizirali za uvjeravanje mladića iz ruskog zaleđa da odu ratovati u Ukrajinu, dobili su novu zadaću - regrutirati ekonomski ranjive Europljane za izvođenje nasilnih akcija na teritoriju NATO-a, navode dužnosnici.
GRU koristi postojeću mrežu Wagnera
Ruska vojna obavještajna služba GRU "koristi talent koji joj je dostupan", rekao je jedan zapadni obavještajni dužnosnik, aludirajući na Wagnerovu mrežu. GRU i ruska unutarnja sigurnosna služba FSB posljednjih su godina postale iznimno aktivne u pokušajima regrutiranja "potrošnih" agenata u Europi kako bi izazvale kaos.
U protekle dvije godine Kremlj je proširio kampanju ometanja i sabotaža diljem Europe s ciljem slabljenja odlučnosti zapadnih država u pružanju potpore Ukrajini te poticanja društvenih napetosti.
Nakon što su brojne europske prijestolnice protjerale velik broj ruskih diplomata i prikrivenih operativaca, Moskva je ostala s osjetno smanjenim brojem klasičnih obavještajaca na terenu. Zbog toga su čelnici ruskih službi sve češće posezali za posrednicima koji će obavljati prljavi posao.
Wagner kao "grub, ali učinkovit alat"
Za GRU se Wagnerova mreža pokazala kao posebno učinkovit, iako grub alat, rekli su za Financial Times visoki europski obavještajni dužnosnici.
Wagnerovi operativci svojim su agentima davali zadaće u rasponu od podmetanja požara na automobilima političara i skladištima u kojima se čuva pomoć za Ukrajinu, do predstavljanja kao nacistički propagandisti.
Regrutirani pojedinci najčešće pristaju na takve zadatke zbog novca. Riječ je o osobama na društvenim marginama, često bez jasnog životnog smjera ili osjećaja svrhe, prenosi Index.hr.
Wagner je već imao izgrađenu mrežu propagandista i regrutera koji "govore njihovim jezikom", rekao je jedan europski dužnosnik.
Slojevi prikrivanja i poricanje odgovornosti
Ruske obavještajne službe obično nastoje postaviti najmanje dva "posrednička sloja" između sebe i agenata koje žele angažirati, rekao je isti dužnosnik. "Uvijek žele određeni stupanj poricanja odgovornosti… A Wagner i pojedinci koji su bili dio te strukture imaju dug i blizak odnos s GRU-om u takvom načinu djelovanja", rekao je.
FSB se, s druge strane, češće oslanja na kriminalne i dijasporske mreže koje je godinama razvijao u ruskom susjedstvu, ali one su se pokazale manje učinkovitima u masovnom regrutiranju, dodali su sugovornici.
Wagner i njegovi simpatizeri već su imali snažnu prisutnost na društvenim mrežama usmjerenu prema ruskoj publici, što je relativno lako preusmjereno na međunarodnu scenu. Telegram kanali koje koristi ta skupina pokazali su se iznenađujuće profesionalnima i vještima u obraćanju ciljanoj publici, rekao je drugi europski dužnosnik.
"Znaju svoju publiku", rekao je.
Prigožin je ranije vodio i Agenciju za internetska istraživanja sa sjedištem u Sankt Peterburgu, najpoznatiju rusku "tvornicu trolova", koja je još prije više od deset godina počela širiti dezinformacije usmjerene prema zapadnoj publici.
Slučaj u Ujedinjenom Kraljevstvu
Uloga Wagnerove mreže u ruskoj sabotažnoj kampanji od početka je pod povećalom europskih obavještajnih i sigurnosnih službi. Primjerice, krajem 2023. računi na društvenim mrežama povezani s Wagnerom regrutirali su skupinu Britanaca.
Dylan Earl, 21-godišnji sitni kriminalac, regrutiran je putem društvenih mreža. U ožujku 2024., nakon što je i sam regrutirao još četvoricu mladića, zapalio je skladište u istočnom Londonu. Prošle godine osuđen je i dobio 23 godine zatvora.
"Skrivena ruka interneta donijela je rezultate jer su anonimni posrednici-regruteri, koji su djelovali putem internetskih chat soba, najčešće na enkriptiranim platformama, unutar Ujedinjenog Kraljevstva pronašli mlade muškarce spremne proći svojevrsnu radikalizaciju i izdati vlastitu zemlju za ono što se činilo kao laka zarada", rekla je sutkinja Cheema-Grubb u obrazloženju presude.
Nakon tog napada europske su službe postupno počele slagati širu sliku znatno opsežnije mreže Wagnerovih "potrošnih" operativaca diljem Europe.
Više osujećenih nego uspješnih napada
Sigurnosne službe pritom imaju barem jednu prednost: ono što ruske obavještajne strukture dobivaju na obujmu i nižim troškovima korištenjem posrednika poput Wagnera za regrutiranje amaterskih sabotažera, gube na razini stručnosti i tajnosti operacija.
Zasad je osujećeno više napada nego što ih je uspješno izvedeno.
