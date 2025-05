Wall Street Journal: Masovna uhićenja mladih po Europi, neki od njih imaju 14 godina

Mnogi slučajevi ne dopru do javnosti, no oni koji jesu, uključuju 14-godišnju djevojčicu iz Crne Gore koja je uhićena u Austriji u svibnju prošle godine pod optužbom da je planirala napad na "nevjernike". U njezinu su domu pronađeni sjekira, nož i propagandni materijali Islamske države. U veljači iste godine uhićen je njezin vršnjak koji je planirao napad na željezničku postaju. Najpoznatiji je ipak slučaj trojice tinejdžera koji su lani planirali napad na tri koncerta Taylor Swift u Beču. Takvi su slučajevi sve učestaliji. No, dok se Sjedinjene Države bore s pucnjavama u školama, u Europi su najčešći motivi vjerski i krajnje desni radikalizam.