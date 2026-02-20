Washington Post: Trump je donio odluku oko napada na Iran

Administracija Donalda Trumpa, prema riječima sadašnjih i bivših američkih dužnosnika, djeluje spremno za pokretanje produljene vojne operacije protiv Irana
Pentagon ubrzano koncentrira snažnu udarnu skupinu na Bliskom istoku. Sve se to događa unatoč riziku od američkih žrtava i mogućnosti uvlačenja SAD-a u dugotrajan sukob, objavio je Washington Post, a prenosi tportal.
Vojni arsenal, koje američka mornarica okuplja već tjednima u vodama kod Irana, čeka dolazak nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford i pratećih ratnih brodova, rekli su dužnosnici upoznati sa situacijom. Vojni vrh prošlog je tjedna produljio njihovo raspoređivanje i naredio preusmjeravanje prema regiji iz Karipskog mora.
Brodovi su se u četvrtak približavali Gibraltarskom tjesnacu, što bi moglo omogućiti pokretanje napada u roku od nekoliko dana, navode isti izvori, koji su, kao i drugi sugovornici u članku, govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti vojnog planiranja.
Predsjednik Donald Trump u četvrtak je u Washingtonu dao neodređen odgovor o mogućim potezima. ‘Možda ćemo postići dogovor. Možda ne’, rekao je na inauguracijskom sastanku svojeg Odbora za mir. ‘Saznat ćete u sljedećih, možda, 10 dana.’ Kasnije tijekom dana vremenski je okvir dodatno precizirao na ‘10 do 15 dana, maksimalno’.
Trumpovi ključni savjetnici za nacionalnu sigurnost sastali su se u srijedu u 'Situacijskoj sobi' kako bi raspravili situaciju u Iranu. Rečeno im je da bi američke snage raspoređene u regiji trebale biti potpuno spremne do sredine ožujka, kazao je američki dužnosnik upoznat s razgovorima.
Administracija, tvrde izvori, želi poslati jasnu poruku da ubrzano jača borbenu moć u regiji. Trump je pritom javno spomenuo i mogućnost svrgavanja iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, dugogodišnjeg američkog protivnika, sugerirajući prošlog tjedna da bi to bilo ‘najbolje što se može dogoditi’ ako Iran dobije novo vodstvo.
Unatoč svemu, zasad nije jasno je li Trump već odobrio vojnu akciju. Kao jedan od mogućih razloga za oklijevanje neki su dužnosnici naveli i aktualne Zimske olimpijske igre, koje završavaju u nedjelju u Italiji.
SAD ima golemu prednost nad Iranom
Sjedinjene Američke Države, uz potporu Izraela, imale bi ‘ogromnu vojnu prednost’ nad Iranom, ocijenio je Daniel B. Shapiro, bivši američki veleposlanik u Izraelu i visoki dužnosnik Pentagona tijekom administracije Joea Bidena. Ratni brodovi na Bliskom istoku pridružuju se već raspoređenom širokom spektru borbenih snaga, uključujući desetke borbenih zrakoplova, protuzračnu obranu i drugo naoružanje.
No veliki sukob s Iranom nosi ozbiljne rizike, upozorio je Shapiro. Među njima su balistički projektili sposobni usmrtiti američke vojnike u regiji, razgranata mreža posredničkih snaga diljem Bliskog istoka koja bi mogla brzo pretvoriti svaki napad u znatno širi i smrtonosniji rat, kao i mogućnost ozbiljnih poremećaja pomorskog prometa i globalnog tržišta nafte.
Pentagon će povući vojnike iz baza?
"Definitivno će pretrpjeti strašnu štetu od kombiniranih američko-izraelskih udara", rekao je Shapiro, ugledni suradnik Atlantskog vijeća, misleći na Iran. ‘Ali to ne znači da će brzo završiti ili biti čisto. Imaju određenu sposobnost nametnuti neke troškove u suprotnom smjeru.’
Prema riječima dviju osoba upoznatih sa situacijom, očekuje se da bi dio američkih vojnika mogao biti povučen iz baza na Bliskom istoku ako Pentagon uđe u završne pripreme za mogući sukob. Nekim će postrojbama biti naređeno da ostanu i štite objekte od potencijalnih napada, dok bi se druge mogle premjestiti na sigurnije lokacije u Europi ili Sjedinjenim Državama, rekao je jedan dužnosnik. Pentagon je i ranije poduzimao slične mjere opreza.
