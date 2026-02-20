Washington Post: Trump je donio odluku oko napada na Iran

Prema riječima dviju osoba upoznatih sa situacijom, očekuje se da bi dio američkih vojnika mogao biti povučen iz baza na Bliskom istoku ako Pentagon uđe u završne pripreme za mogući sukob. Nekim će postrojbama biti naređeno da ostanu i štite objekte od potencijalnih napada, dok bi se druge mogle premjestiti na sigurnije lokacije u Europi ili Sjedinjenim Državama, rekao je jedan dužnosnik. Pentagon je i ranije poduzimao slične mjere opreza.