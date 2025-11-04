WFP: Podijelili smo hranu za milijun ljudi u Gazi, ali i dalje imamo pristup samo dvama graničnim prijelazima

REUTERS/Mahmoud Issa

Oko milijun ljudi primilo je pomoć u hrani od Svjetskog programa za hranu (WFP) otkako je počelo primirje u Gazi, objavila je u utorak predstavnica te UN-ove agencije, ponavljajući svoj poziv za ponovno otvaranje svih prijelaza u taj teritorij.

„Tri i pol tjedna nakon primirja u Gazi, podijelili smo pakete hrane za otprilike milijun ljudi diljem Pojasa Gaze“, rekla je novinarima u Ženevi glasnogovornica WFP-a Aber Etefa.

„Međutim, kako bismo proširili svoje operacije na potrebnu razinu i u skladu sa svojim obvezama, potreban nam je bolji pristup, ponajprije većem broju graničnih prijelaza i glavnih cesta unutar Gaze“, naglasila je, napominjući da je cilj WFP-a doseći ukupno 1,6 milijuna ljudi.

„I dalje raspolažemo samo dvama operativnim graničnim prijelazima“, dodala je Etefa, pozivajući na otvaranje prijelaza na sjeveru teritorija.

Naglasila je da se „potrošnja hrane lagano povećala zahvaljujući humanitarnoj pomoći i prolasku komercijalnih kamiona“, premda je „ona i dalje znatno ispod razine od prije sukoba“.

Osim toga, prehrana je u ovoj fazi ograničena. „Kućanstva uglavnom konzumiraju žitarice i mahunarke. Meso, jaja, povrće i voće konzumiraju se vrlo rijetko“, navodi.

WFP trenutačno ima 44 operativna mjesta za distribuciju hrane u Gazi, od ciljanih 145, objašnjava, dodajući da do danas otprilike 700.000 ljudi dnevno prima svježi kruh, koji isporučuje 17 industrijskih pekara koje sponzorira WFP, od čega devet u južnom i središnjem Pojasu Gaze i osam na sjeveru.

Svjetski program za hranu još je izvijestio da 200.000 ljudi u Gazi sada prima digitalne vaučere koji im omogućuju kupnju hrane i osnovnih potrepština na lokalnim tržnicama.

Izrael je više puta dokinuo pomoć Pojasu Gaze tijekom rata. Prije primirja, UN je upozoravao na glad u dijelovima ovog palestinskog teritorija.