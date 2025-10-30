Erdoğan pitao Merza o genocidu u Gazi: "Da li vi, kao Njemačka, to ne vidite?"

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pitao je u četvrtak njemačkog kancelara Friedricha Merza ne vidi li izraelski genocid u Pojasu Gaze.
Friedrich Merz doputovao je u prvi posjet Turskoj otkako je preuzeo dužnost. Rekao je da njegova vlada stoji uz Izrael od Hamasova napada 7. listopada 2023. te da smatra da Izrael provodi svoje pravo na samoobranu.
"Trebala je samo jedna odluka da se izbjegnu nebrojene nepotrebne žrtve. Hamas je trebao pustiti na slobodu taoce ranije i položiti oružje", rekao je Merz, dodajući kako se nada da se rat privodi kraju zahvaljujući dogovoru o prekidu vatre postignutim uz posredovanje SAD-a i Turske.
Recep Tayyip Erdoğan, koji spada među najglasnije kritičare izraelskog napada na Pojas Gaze i ima ključnu ulogu u pregovorima o prekidu vatre, rekao je da se ne može složiti s Merzom.
"Hamas nema bombe niti nuklearno oružje, ali Izrael ima sve to i koristi to oružje da bi gađao Gazu, na primjer onim bombama ponovno prošle noći", rekao je Erdogan.
"Da li vi, kao Njemačka, to ne vidite? Da li vi, kao Njemačka, to ne pratite? Osim što gađa Gazu, Izrael uvijek nastoji prikriti to glađu i genocidom", rekao je.
UN-ova istraga utvrdila je da Izrael provodi genocid u Gazi, tvrdeći da su ubojstva, opsada i uništavanje izvedeni s namjerom uništavanja palestinskog života u enklavi.
Mnoge izraelske i međunarodne skupine za ljudska prava došle su do istog zaključka.
Izrael odbija optužbe za genocid kao politički motivirane i tvrdi da je meta njegove vojne operacije Hamas, a ne civilno stanovništvo, i da poduzima korake kako bi umanjio štetu po civile.
Merz također kritizira izraelske postupke u Gazi i Njemačka je ove godine suspendirala izvoz vojne opreme Izraelu zbog pogoršanja humanitarne situacije u Pojasu Gaze.
No ne podržava optužbe za genocid, tvrdeći da kritike Izraela ne smiju postati izgovor za antisemitizam.
Erdoğan je rekao kako ipak vjeruje da bi Njemačka i Turska mogle surađivati kako bi se okončala glad u Pojasu Gaze osiguranjem dopreme humanitarne pomoći. Naglasio je i potencijal za zajedničke projekte u obrambenoj industriji i ponovio da Turska želi ući u EU.
Merz je rekao da Tursku smatra bliskim partnerom EU-a, da želi razvijati bilateralne ekonomske odnose i suradnju, uključujući u transportnom sektoru i na području migracija.
