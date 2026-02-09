Zapalio se memorijal žrtvama požara u švicarskom skijalištu

Požar u baru Le Constellation izbio je 1. siječnja, kada su prskalice pričvršćene na boce šampanjca zapalile izolacijski materijal na stropu prepunog prostora. Suvlasnici bara, francuski bračni par, suočeni su s optužbama za kaznena djela iz nehaja, dok su lokalni dužnosnici također pod istragom zbog propusta u protupožarnim inspekcijama, podsjeća Guardian.