Oglas

nevjerojatno

Zapalio se memorijal žrtvama požara u švicarskom skijalištu

author
N1 Info
|
09. velj. 2026. 08:09
le constellation
Denis Balibouse / REUTERS

Improvizirano spomen-obilježje posvećeno žrtvama smrtonosnog novogodišnjeg požara u švicarskom skijalištu Crans-Montana zapalilo se u nedjelju ujutro, priopćila je policija

Oglas

41 poginula osoba

Vatra je, prema prvim nalazima, izbila zbog svijeća koje su ostale upaljene u središtu memorijala.

Memorijal, ispunjen cvijećem, svijećama i porukama sućuti za 41 poginulu osobu i 115 ozlijeđenih u požaru u baru Le Constellation, zapalio se nešto prije 6 sati ujutro. Zahvaljujući brzoj intervenciji hitnih službi, požar je brzo ugašen, a nitko nije ozlijeđen.

Stravičan novogodišnji požar potresao Europu

Policija navodi da je nekoliko komemorativnih predmeta oštećeno, no knjiga s porukama sućuti, u koju su se građani upisivali posljednjih tjedana, spašena je. Mogućnost namjernog podmetanja požara zasad je isključena.

Požar u baru Le Constellation izbio je 1. siječnja, kada su prskalice pričvršćene na boce šampanjca zapalile izolacijski materijal na stropu prepunog prostora. Suvlasnici bara, francuski bračni par, suočeni su s optužbama za kaznena djela iz nehaja, dok su lokalni dužnosnici također pod istragom zbog propusta u protupožarnim inspekcijama, podsjeća Guardian.

Obitelji stradalih izrazile su ogorčenje i zabrinutost zbog sigurnosti samog memorijala, poručivši da je odgovornost lokalnih vlasti osigurati dostojanstveno i sigurno mjesto sjećanja.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
le constellation skijalište švicarska švicarsko skijalište

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ