Zapalio se memorijal žrtvama požara u švicarskom skijalištu

Improvizirano spomen-obilježje posvećeno žrtvama smrtonosnog novogodišnjeg požara u švicarskom skijalištu Crans-Montana zapalilo se u nedjelju ujutro, priopćila je policija
Oglas
41 poginula osoba
Vatra je, prema prvim nalazima, izbila zbog svijeća koje su ostale upaljene u središtu memorijala.
Memorijal, ispunjen cvijećem, svijećama i porukama sućuti za 41 poginulu osobu i 115 ozlijeđenih u požaru u baru Le Constellation, zapalio se nešto prije 6 sati ujutro. Zahvaljujući brzoj intervenciji hitnih službi, požar je brzo ugašen, a nitko nije ozlijeđen.
🔵#CransMontana Il #Memoriale per le vittime del rogo de Le Constellation è andato a fuoco per colpa delle #candele lasciate sempre accese; si esclude un atto volontario. Gli oggetti che non sono bruciati sono stati raccolti sotto un nuovo tendone, come si vede nel video. pic.twitter.com/ViQSwBpysU— Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 8, 2026
Stravičan novogodišnji požar potresao Europu
Policija navodi da je nekoliko komemorativnih predmeta oštećeno, no knjiga s porukama sućuti, u koju su se građani upisivali posljednjih tjedana, spašena je. Mogućnost namjernog podmetanja požara zasad je isključena.
Požar u baru Le Constellation izbio je 1. siječnja, kada su prskalice pričvršćene na boce šampanjca zapalile izolacijski materijal na stropu prepunog prostora. Suvlasnici bara, francuski bračni par, suočeni su s optužbama za kaznena djela iz nehaja, dok su lokalni dužnosnici također pod istragom zbog propusta u protupožarnim inspekcijama, podsjeća Guardian.
Obitelji stradalih izrazile su ogorčenje i zabrinutost zbog sigurnosti samog memorijala, poručivši da je odgovornost lokalnih vlasti osigurati dostojanstveno i sigurno mjesto sjećanja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas