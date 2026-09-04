Zašto je AfD tako popularan u Njemačkoj? Novinar: Ovaj detalj zabrinjava

"Postoji više razloga i ovi izbori sigurno će se detaljno proučavati u Njemačkoj. Naime, AfD je pronašao pobjednički recept. U javnosti lideri ne nastupaju s radikalnim tezama nego uz osmijeh. Ujedno, ne bira se AfD kao protest zbog nezadovoljstva nego i jer su im ideološki bliski. I to zabrinjava mnoge u ovoj zemlji, taj pomak, ne prema desno, nego krajnje desno", zaključio je Srećko Matić.