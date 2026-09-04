SREĆKO MATIĆ
Zašto je AfD tako popularan u Njemačkoj? Novinar: Ovaj detalj zabrinjava
Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić, iz Düsseldorfa je u Novom danu našoj Hanan Nanić komentirao izbore koji čekaju njemačku pokrajinu Saska-Anhalt ove nedjelje.
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Favorit je ekstremno desni AfD, čija popularnost zabrinjava mnoge strukture u Njemačkoj, ali i Europi, no ne i birače.
"Blizu smo, čeka nas još samo dva dana. Mogao bi to biti povijesni trenutak jer, ako AfD stvarno ostvari prognozirani rezultat i sam formira vlast, na istoku Njemačke ispisivat će se povijest. Bilo bi to prvi put od Drugog svjetskog rata da desno ekstremna stranka osvoji vlast", rekao je Matić pa nastavio:
"Ni to nije problem većini birača, koji im žele dati povjerenje. Također, morate znati da je ovo mala pokrajina, od oko dva milijuna stanovnika. To je kao da cijeli svijet prati hrvatske izbore u, recimo, Osijeku."
Ta popularnost potvrđuje da se više ne radi o protestnim glasovima.
"Ako se pita AfD, riječ je o glasovima normalnih ljudi. Nezadovoljstvo ljudi pomaže u toj popularnosti. Životni standard je pao, vlada nesigurnost i ljudi su nezadovoljni. Smatraju da će AfD voditi računa o njihovim brigama."
Zašto je AfD toliko popularan kod birača?
"Postoji više razloga i ovi izbori sigurno će se detaljno proučavati u Njemačkoj. Naime, AfD je pronašao pobjednički recept. U javnosti lideri ne nastupaju s radikalnim tezama nego uz osmijeh. Ujedno, ne bira se AfD kao protest zbog nezadovoljstva nego i jer su im ideološki bliski. I to zabrinjava mnoge u ovoj zemlji, taj pomak, ne prema desno, nego krajnje desno", zaključio je Srećko Matić.
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