Osim tog spornog detalja, atmosfera je bila kako se može i očekivati od navijača, žestoka i užarena, uz puno energije. Posebno kad su Pipsi otpjevali himnu "Dinamo ja volim". Poseban trenutak bio je i kad se prvi put javno prikazala šest minuta duga video reportaža o Bad Blue Boysima snimljena 1987. U njoj pripadnici prve generacije grupe govore o njenom nastanku i identitetu, navijanju za Dinamo, ali i tadašnjim sukobima s milicijom i navijačima drugih klubova.