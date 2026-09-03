NEPOTREBNA MRLJA
VIDEO / Incident na proslavi 40. rođendana BBB-a: Navijač na pozornici slavio uzdignutom desnicom
Najžešći navijači Dinama, Bad Blue Boysi, proslavili su 30. kolovoza na stadionu Maksimir 40. rođendan, uz tisuće okupljenih i zvučne izvođače kao Prljavo kazalište, Pips Chips & Videoclips, Jura Stublić & Film te Psihomodopop.
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Dok su se na pozornici pojavili viđeniji pripadnici navijačke skupine, krenula je poznata pjesma čiji stihovi idu "mi smo Bad Blue Boysi, čuvari zagrebačke časti, Katoličke Crkve i Hrvatske...", a jedan od prisutnih dizao je ruku na način na koji su salutirali nacisti.
Video su objavili sami navijači na Facebook stranici, a to su odmah primijetili korisnici Reddita.
Inače, ulaznice za ovu proslavu puštene su u prodaju 10. travnja, kad je osnovana Nezavisna država Hrvatska (NDH).
Osim tog spornog detalja, atmosfera je bila kako se može i očekivati od navijača, žestoka i užarena, uz puno energije. Posebno kad su Pipsi otpjevali himnu "Dinamo ja volim". Poseban trenutak bio je i kad se prvi put javno prikazala šest minuta duga video reportaža o Bad Blue Boysima snimljena 1987. U njoj pripadnici prve generacije grupe govore o njenom nastanku i identitetu, navijanju za Dinamo, ali i tadašnjim sukobima s milicijom i navijačima drugih klubova.
Nažalost, nepotreban incident i povezivanje navijača Dinama sa sramotnom prošlosti i zločinačkim režimima bacio je mrlju na sve pozitivno.
Oko incidenta smo kontaktirali i zagrebačku policiju, čiji odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.
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