Mađarski turisti u restoranu na Jadranu naručili samo palačinke, konobar ih potjerao

Kako je ispričala majka jednog od mladića za Daily News Hungary, četvorica prijatelja čekala su oko 10 do 15 minuta na stol u popularnom i vrlo posjećenom restoranu. Kada im je konobar prišao, svaki od njih naručio je porciju palačinki koja je stajala sedam eura. Ukupan račun bi iznosio 28 eura.