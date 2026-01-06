ubili najmanje 400 Palestinaca
Izraelska vojska proširila "žutu liniju": Fizički sada okupiraju više od 50 posto Pojasa Gaze
Izraelski napadi ubili su najmanje 414 Palestinaca i ranili 1.145 ljudi u svakodnevnim kršenjima primirja od 10. listopada.
Izraelska vojska je tijekom protekla 24 sata proširila takozvanu „žutu liniju” u istočnoj Gazi, posebno u četvrtima Tuffah, Shujayea i Zeitoun u istočnom dijelu grada Gaze, prema izvještajima ekipa Al Jazeere na terenu, dodatno gurajući Palestince u sve manja i prenapučenija područja enklave.
Postupci izraelske vojske u ponedjeljak također su je približili ključnoj prometnici Salah al-Din, prisiljavajući raseljene obitelji koje su se ondje sklonile na novi bijeg, jer sve više njih dolazi pod intenzivnu prijetnju, dok izraelski genocidni rat protiv Gaze ne pokazuje znakove jenjavanja. Izrael sada fizički okupira više od 50 posto Pojasa Gaze.
Od stupanja na snagu primirja, izraelski napadi ubili su najmanje 414 Palestinaca i ranili 1.145 osoba u svakodnevnim kršenjima primirja, unatoč dogovoru o prekidu vatre koji su 10. listopada posredovale Sjedinjene Američke Države.
Intenzivno topničko bombardiranje i vatra iz helikoptera
Hani Mahmoud s Al Jazeere, izvještavajući iz grada Gaze, rekao je: „Kontinuirani izraelski napadi na terenu i širenje ‘žute linije’ imaju za cilj prisvajanje još više teritorija duž istočnog dijela, čime se stvarno smanjuje ukupno područje u kojem se ljudi mogu skloniti.”
„Svi su ovdje zbijeni. Stanovništvo se ovdje nije samo udvostručilo nego i utrostručilo u mnogim četvrtima, s obzirom na to da se nitko od tih ljudi ne može vratiti u svoje četvrti. Govorimo o Zeitounu, Shujayei, kao i Tuffahu”, dodao je.
„Tek prije nekoliko minuta prestali su se čuti zvukovi zujanja dronova, ali to je trajalo cijelu noć i cijeli jučerašnji dan. Neprekidne eksplozije mogle su se jasno čuti odavde”, rekao je Mahmoud.
Intenzivno topničko bombardiranje i vatra iz helikoptera također su nastavljeni u ponedjeljak na područjima južno od opkoljene enklave, sjeverno i istočno od gradova Rafah i Khan Younis.
U nedjelju je Izrael pokrenuo nove napade na dijelove Gaze izvan svoje izravne vojne kontrole. Najmanje troje Palestinaca ubijeno je u odvojenim izraelskim napadima u Khan Younisu, rekli su medicinski izvori za Al Jazeeru.
Petokatna zgrada u vlasništvu obitelji al-Shana u kampu Maghazi u središnjoj Gazi srušila se. Bila je izložena izraelskom bombardiranju krajem 2023. godine.
Timovi civilne zaštite tragaju za nestalim osobama ispod ruševina. Novinska agencija Wafa izvijestila je da je najmanje pet osoba ozlijeđeno.
Izraelski pritisak da prijelaz Rafah postane „jednosmjerni izlaz”
Očekivanja oko mogućeg ponovnog otvaranja prijelaza Rafah su porasla, potičući i očajničku nadu i dubok strah.
Za mnoge u Gazi postoji nada da bi to moglo pružiti spas, omogućiti bolesnima i ranjenima pristup medicinskoj skrbi, ponovno ujediniti razdvojene obitelji i nekima dati rijetku priliku da uđu u ili izađu iz Pojasa Gaze. Neki to vide i kao mogući znak ublažavanja ograničenja.
No, strahovi su i dalje snažni. Mnogi se boje da će otvaranje biti ograničeno i privremeno, od čega će koristi imati samo mali broj ljudi. Drugi strahuju da bi prijelaz mogao postati jednosmjerni izlaz, što izaziva zabrinutost zbog trajnog protjerivanja, odnosno izraelskog etničkog čišćenja, te pitanja hoće li se onima koji odu dopustiti povratak.
Najmanje 71.386 Palestinaca ubijeno od početka rata u listopadu 2023
„Do ovog trenutka na terenu nema ništa osim naslova koje čitamo posljednjih nekoliko dana. Očekuje se da bi u narednim danima prijelaz Rafah mogao biti otvoren i omogućiti kretanje u i iz Gaze. Za sada znamo da izraelska vojska gura ideju da Rafah bude samo jednosmjerni izlaz”, izvijestio je Mahmoud s Al Jazeere.
Nakon mjeseci neizvjesnosti, ljudi u Gazi koji su pretrpjeli nezamislive gubitke i razaranja ostaju oprezni. Čak i mogućnost olakšanja dolazi s brojnim pitanjima i vrlo malo povjerenja u ono što slijedi.
Najmanje 71.386 Palestinaca ubijeno je, a 171.264 ranjeno od početka rata u listopadu 2023., prema posljednjim podacima Ministarstva zdravstva u Gazi. Najmanje 420 ljudi ubijeno je otkako je prije tri mjeseca dogovoreno primirje.
Izraelska vojska i dalje blokira velike količine međunarodne humanitarne pomoći nagomilane na prijelazima prema Gazi, istodobno tvrdeći da nema nestašice pomoći, unatoč svjedočanstvima Ujedinjenih naroda i drugih organizacija koje rade na terenu.
