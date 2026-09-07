Zbog vulkanskog pepela ostaje zatvoreno sedam indonezijskih zračnih luka

Anak Krakatau, što znači dijete Krakataua, pojavio se na području koje je prethodno zauzimao Krakatau. Stariji vulkan uništio se u masovnim erupcijama 1883. godine, u kojima je poginulo više od 36.000 ljudi nakon niza tsunamija. Tsunami nakon erupcije Anak Krakataua 2018. godine usmrtio je više od 400 ljudi.