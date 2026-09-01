Budi li se snažni europski vulkan? Duboko pod zemljom zabilježene stotine potresa

Prema toj studiji, čini se da se magmatski fluidi nakupljaju na dubinama od oko 12 do 14 kilometara. Magmatski fluidi mogu biti voda, kisik, sumporni spojevi ili halogeni. Oslobađaju se iz rastaljenih stijena i imaju ključnu ulogu u određivanju eksplozivnosti vulkanske erupcije. Njihovo kretanje također može izazvati potrese u podzemlju.