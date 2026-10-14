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RAT U UKRAJINI

Zelenski: Bilo je bolno kada je Trump stao na rusku stranu

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Hina
|
14. lis. 2026. 19:22
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Volodimir Zelenski, Donald Trump
AFP / JIM WATSON

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u intervjuu u srijedu da je bilo "bolno" kada je Donald Trump zauzeo drugu stranu u ratu Ukrajine protiv Rusije, nakon što je američki predsjednik rekao da bi Zelenski trebao biti zamijenjen.

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Zelenski je za emisiju "Piers Morgan Uncensored" rekao: "Bolno je kada predsjednik Trump odabere jednu stranu, koja nije naša strana."

Također je rekao da mu ne smeta ako je Trump u sredini između Ukrajine i Rusije, ali je dodao: "Ako ste u sredini, morate ostati u sredini."

Na pitanje smatra li da ga je Trump izdao, s obzirom na to da je američki predsjednik tijekom vikenda, nakon što je pristao ukinuti sankcije na izvoz ruskog dizela, zatražio da Ukrajina dobije novog predsjednika, Zelenski je odgovorio: "Iskreno, da... ali to je ipak malo složenije od samo mojih emocija ili mojih osjećaja."

"Šteta je što gubimo jakog partnera", dodao je.

Zelenski je također poručio: "Mi ne prodajemo svoju zemlju. Za nas to nije pitanje posla, to je jednostavno naš život i ovo je naša zemlja."

Teme
donald trump rat u ukrajini ukrajina volodimir zelenski

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