Zelenski: Bilo je bolno kada je Trump stao na rusku stranu

Na pitanje smatra li da ga je Trump izdao, s obzirom na to da je američki predsjednik tijekom vikenda, nakon što je pristao ukinuti sankcije na izvoz ruskog dizela, zatražio da Ukrajina dobije novog predsjednika, Zelenski je odgovorio: "Iskreno, da... ali to je ipak malo složenije od samo mojih emocija ili mojih osjećaja."