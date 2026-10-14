Trenutno bi samo jednom lideru odgovarali izbori u Ukrajini. "Njemu Zelenski ne treba kao partner"

Posljednji predsjednički izbori u Ukrajini, na kojima je pobijedio Volodimir Zelenski, održani su još 2019. godine, a njegov je petogodišnji mandat istekao u svibnju 2024., dvije godine nakon početka ruske agresije. Također, izbori za parlament, Verhovnu radu, održani su u srpnju 2019. tako da je i tada izabranim zastupnicima odavno istekao mandat.