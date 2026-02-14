Oglas

Münchenska konferencija

Starmer najavio misiju protiv ruske prijetnje: "Rasporedit ćemo svoju udarnu skupinu..."

author
Hina
|
14. velj. 2026. 13:08
British Prime Minister Keir Starmer speaking during the Munich Security Conference in Munich, Germany, February 14, 2026. Stefan Rousseau/Pool via REUTERS
Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

Britanski premijer Keir Starmer istaknuo je potrebu za izgradnjom "tvrde moći" i spremnosti za borbu, bude li to potrebno, u govoru u subotu na Münchenskoj konferenciji o sigurnosti usmjerenoj na jačanje europske obrane i diplomatskih veza.

"Danas nismo na raskrižju, put pred nama je pravocrtan i jasno je da moramo izgraditi svoju tvrdu moć, jer je to valuta ovog vremena", rekao je nakon uvodnog govora predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.

"Moramo biti sposobni suzbiti agresiju i, bude li potrebno, moramo biti spremni i boriti se te poduzeti sve što treba da bismo zaštitili svoj narod, svoje vrijednosti i svoj način života. Istodobno, kao Europa moramo moći stajati na vlastitim nogama."

Ujedinjeno Kraljevstvo će ove godine rasporediti svoju udarnu skupinu nosača zrakoplova na sjeverni Atlantik i daleki sjever kao dio sigurnosne misije protiv ruske prijetnje, objavio je Starmer.

„Danas mogu objaviti da će Ujedinjeno Kraljevstvo ove godine rasporediti svoju udarnu skupinu nosača zrakoplova na sjeverni Atlantik i daleki sjever, sa središtem na nosaču zrakoplova HMS Prince of Wales, koja će djelovati uz Sjedinjene Države, Kanadu i druge saveznike NATO-a“, rekao je čelnik laburista na Sigurnosnoj konferenciji u Münchenu.

Najavu je opisao kao „snažnu demonstraciju naše predanosti euroatlantskoj sigurnosti“.

Naša predanost članku 5. je duboka kao i uvijek, nemojte sumnjati da će vam UK danas pristupiti upomoć ako bude pozvan, kazao je Starmer.

Britanski premijer je također rekao da Velika Britanija mora istražiti razna područja u kojima bi se mogla približiti jedinstvenom tržištu Europske unije.

"Mi želimo surađivati ​​kako bismo predvodili generacijsku promjenu u suradnji na obrambenoj industriji", kazao je britanski premijer. 

"Sada to uključuje ponovno razmatranje bližega gospodarskog usklađivanja", istaknuo je Starmer šest godina nakon što je Britanija napustila europski trgovinski blok.

"Dublja gospodarska integracija u interesu je svih nas, stoga moramo razmotriti gdje bismo se mogli približiti jedinstvenom tržištu i u drugim sektorima i gdje bi to funkcioniralo za obje strane", zaključio je. 

