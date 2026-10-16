Reuters
Udarac za Ukrajince stigao je iz Bijele kuće: Primili su poruku...
Naredba o ograničavanju satelitskog sustava koji Ukrajina koristi za komunikaciju na bojištu i upravljanje dronovima stigla je iz Bijele kuće, izjavila su dvojica američkih dužnosnika i jedan zapadni dužnosnik upoznat sa slučajem.
Dužnosnici su naveli da su čelnici američkog Ministarstva obrane primili poruku da je potrebno usporiti uslugu SpaceX-ova Starshielda koju koristi ukrajinska vojska.
Dužnosnici, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti, nisu precizirali tko je u Bijeloj kući donio odluku ni tko je bio odgovoran za njezinu provedbu. Pentagon je najveći korisnik Starshielda, vojne verzije usluge Starlink, piše Reuters.
Ukrajinski dužnosnici ovog su tjedna izjavili da su Starlinkovi prijamnici vojne namjene prestali raditi kada su bili postavljeni na objekte koji se kreću velikom brzinom. To je ometalo rad ukrajinskih dronova koji se oslanjaju na te uređaje za navigaciju tijekom operacija iznad ukrajinskog teritorija.
Osoba iz ukrajinskog Ministarstva obrane izjavila je u četvrtak da prijamnici sada rade i tijekom kretanja, ali samo pri brzinama do 160 kilometara na sat.
SAD vrši pritisak na Ukrajinu zbog napada na rafinerije
Privremeno ograničavanje ovog ključnog komunikacijskog sustava dogodilo se u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump vrši pritisak na Kijev da zaustavi napade na ruske rafinerije. Trump te napade smatra odgovornima za nagli rast cijena energenata, koji šteti izgledima njegove Republikanske stranke na međuizborima u studenome.
Međutim, stručnjaci ističu da je rast troškova energije ponajprije posljedica američko-izraelskog rata s Iranom, koji je doveo do iranskih napada na energetska postrojenja i gotovo potpunog zatvaranja strateški važnog Hormuškog tjesnaca.
Na zahtjev za komentar o naredbi za ograničavanje Starshielda, visoki američki dužnosnik izjavio je:
"Predsjednik nikada nije uputio takav zahtjev."
Bijela kuća nije odgovorila na pitanja o tome jesu li zahtjev možda uputili drugi dužnosnici administracije.
Starshield je SpaceX razvio posebno za državne korisnike i potrebe nacionalne sigurnosti, osobito za američko Ministarstvo obrane. Sustav se temelji na satelitskoj mreži Starlink.
Ukrajinski dužnosnici naveli su da su ograničenja otežala napade na ruske snage i logističke ciljeve na okupiranim područjima te usporila presretačke dronove koji se koriste za obaranje nadolazećih ruskih dronova Shahed.
Elon Musk, izvršni direktor SpaceX-a, objavio je u srijedu na društvenoj mreži X da su sustavi Starshield u vlasništvu i pod nadzorom američke vlade te da o svim ograničenjima brzine ili korištenja odlučuju američka vojska ili predsjednik.
SpaceX nije odgovorio na zahtjev za komentar.
Američko Ministarstvo obrane i ukrajinsko veleposlanstvo u Washingtonu također nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.
Pogoršanje odnosa između Washingtona i Kijeva
Odnosi između Kijeva i Washingtona pogoršali su se posljednjih dana nakon sastanka održanog 9. listopada u Miamiju, na kojem su sudjelovali predstavnici obiju zemalja, Europe i Svjetske banke.
Trumpov zet Jared Kushner i Steve Witkoff, izaslanik Trumpove administracije za Bliski istok, zauzeli su oštar stav prema Ukrajini tijekom sastanka, prema riječima druge osobe upoznate s događajima.
Ukrajinskim dužnosnicima poručili su da su Sjedinjene Američke Države frustrirane zbog nastavka ukrajinskih napada na ruske rafinerije, unatoč opetovanim zahtjevima Washingtona da se ti napadi zaustave.
Američko izaslanstvo također je objasnilo odluku Washingtona o sklapanju sporazuma s Rusijom o opskrbi dizelskim gorivom, navodeći da se Bijela kuća nada kako će taj dogovor ublažiti stav Moskve u mirovnim pregovorima.
Sporazum, prema kojem će Rusija isporučiti više od 2,25 milijuna barela dizelskog goriva američkom i svjetskom tržištu, izazvao je negativne reakcije dijela američkih zakonodavaca.
Oni tvrde da će sporazum Moskvi osigurati novac za nastavak rata, a da pritom ruski predsjednik Vladimir Putin neće morati pristati ni na kakve ustupke kako bi se sukob okončao.
U danima koji su uslijedili ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i Trump međusobno su razmijenili kritike. Zelenski je američku odluku o sporazumu s Rusijom o dizelskom gorivu nazvao "slabom", dok je Trump pozvao na održavanje izbora u Ukrajini i smjenu Zelenskog.
Iza kulisa američki dužnosnici prijetili su obustavom dostave obavještajnih podataka Kijevu o lansiranjima ruskih projektila, koje Ukrajina koristi za obranu od napada, kako je Reuters ranije izvijestio.
Trump je u utorak izjavio da Washington i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom.
Nakon odluke o ograničavanju ukrajinskog pristupa Starshieldu, ukrajinski dužnosnici u utorak i srijedu telefonski su kontaktirali visoke dužnosnike Bijele kuće, State Departmenta i Pentagona kako bi dobili odgovore, izjavio je visoki ukrajinski dužnosnik.
Dodao je da je Kijevu rečeno kako je riječ o odluci Bijele kuće.
Pentagon je potrošio milijarde dolara na usluge Starlinka i Starshielda. Također je kupio namjenske satelite Starshield, uključujući komunikacijske satelite za sustave upozoravanja na raketne napade i mrežu špijunskih satelita za američki Nacionalni ured za izviđanje, o čemu je Reuters izvijestio 2024. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare