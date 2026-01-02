Oglas

Kiril budanov

Zelenski imenovao ravnatelja vojnih obavještajaca za šefa svog ureda

author
Hina
|
02. sij. 2026. 15:24
Kirilo Budanov
HANDOUT / AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u petak da je ponudio moćnu poziciju šefa svojeg ureda ravnatelju vojnoobavještajne službe Kirilu Budanovu.

Oglas

Budanov (39)​ će zamijeniti dugogodišnjeg bliskog suradnika Zelenskog Andrija Jermaka, koji je odstupio s te dužnosti u studenom usred korupcijskog skandala koji je razbjesnio javnost zbog duboko ukorijenjene korupcije na visokoj razini dok se Ukrajina bori za opstanak.

Jermak, koji je također bio glavni ukrajinski pregovarač u mirovnim pregovorima pod pokroviteljstvom SAD-a, nije bio proglašen sumnjivcem u istrazi korupcijske afere vrijedne 100 milijuna američkih dolara u energetskom sektoru. 

Budanov je vodio ukrajinsku vojno-obavještajnu službu HUR od kolovoza 2020. Imenovao ga je Zelenski.

Od ruske invazije 24. veljače 2022., sudjelovao je u razmjenama zarobljenika i bio je predsjednik tijela za koordinaciju tretmana ratnih zarobljenika.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
andrij jermak kiril budanov ukrajina volodimir zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ