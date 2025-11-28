Antikorupcijski istražitelji upali u ured šefa ureda Zelenskog

Nacionalni antikorupcijski biro (NABU) i Specijalizirano antikorupcijsko tužiteljstvo (SAPO) provode pretrese u uredu Andrija Jermaka, šefa ureda predsjednika Ukrajine.
Novinari Ukrajinske pravde uspjeli su snimiti oko deset zaposlenika NABU-a i SAPO-a kako ulaze u vladinu četvrt.
25. studenoga direktor NABU-a Semen Krivonos izrazio je uvjerenje da će se korupcijski slučaj “Midas” u energetskom sektoru proširiti tijekom istrage te da će se pojaviti novi osumnjičenici.
Pozadina slučaja
10. studenoga NABU je objavio da je razotkrio opsežnu korupcijsku shemu u energetskom sektoru te je objavio audio-snimke razgovora uključenih osoba. Prije toga, izvori Ukrajinske pravde navodili su da je NABU pretražio domove Timura Mindiča, a zatim i ministra pravosuđa Hermana Haluščenka. Također su naveli da je Mindič napustio Ukrajinu nekoliko sati prije pretresa.
Novinari su identificirali sve osobe obuhvaćene velikom istragom korupcije u Energoatomu, a kojima je NABU službeno uručio obavijesti o sumnji. Istraživački projekt Skhemy otkrio je da su obavijesti o sumnji izdane za:
- Timura Mindiča (“Karlsson” na snimkama NABU-a),
- bivšeg savjetnika ministra energetike Ihora Mironjuka (“Rocket”),
- izvršnog direktora za sigurnost Energoatoma Dmitra Basova (“Tenor”),
- Oleksandra Cukermana (“Sugarman”),
- Ihora Fursenka (“Roshyk”),
- Lesju Ustimenko i Ljudmilu Zorinu.
Pet osumnjičenika je uhićeno. Dvojica – Mindič i Cukerman – napustili su Ukrajinu.
Sud im je odredio mjere opreza uz mogućnost jamčevine za Basova, Mironjuka, Fursenka, Ustimenko i Zorinu. Naknadno je potvrđeno da je Visoki antikorupcijski sud zaprimio uplate jamčevine za Ustimenko i Zorinu, djelatnice zadužene za pranje novca povezanog s Energoatomom.
Premijerka Julija Svjridjenko objavila je da je Herman Haluščenko suspendiran s dužnosti ministra pravosuđa nakon visoko-profilirane istrage NABU-a o korupciji u Energoatomu.
Predsjednik Zelenski potpisao je odluku Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu (NSDC) o uvođenju sankcija protiv poduzetnika Timura Mindiča – suvlasnika studija Kvartal 95 i bliskog suradnika predsjednika – te protiv poduzetnika Oleksandra Cukermana.
