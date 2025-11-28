Antikorupcijski istražitelji upali u ured šefa ureda Zelenskog

10. studenoga NABU je objavio da je razotkrio opsežnu korupcijsku shemu u energetskom sektoru te je objavio audio-snimke razgovora uključenih osoba. Prije toga, izvori Ukrajinske pravde navodili su da je NABU pretražio domove Timura Mindiča, a zatim i ministra pravosuđa Hermana Haluščenka. Također su naveli da je Mindič napustio Ukrajinu nekoliko sati prije pretresa.