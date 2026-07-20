Satelitska snimka potvrdila veliki uspjeh Ukrajine? Uništili su jedan od ključnih Putinovih bombardera

Ako je ta procjena točna, riječ je o katastrofalnom strukturnom oštećenju koje nije moguće popraviti. Tu-95 se ne proizvodi već desetljećima, pa bi obnova takvog zrakoplova bila praktički nemoguća i neisplativa. Iako to nije službena procjena zrakoplovnih stručnjaka, ona je u skladu s dosadašnjim analizama vojnih analitičara o gubicima tog tipa bombardera tijekom rata.