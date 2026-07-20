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Tu-95

Satelitska snimka potvrdila veliki uspjeh Ukrajine? Uništili su jedan od ključnih Putinovih bombardera

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N1 Info
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20. srp. 2026. 11:28
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Volodymyr Zelenskyy/X

Satelitska snimka snimljena u nedjelju čini se da potvrđuje ono što je ukrajinski predsjednik tvrdio samo dva dana ranije – ruski strateški bombarder u zrakoplovnoj bazi Engels nije preživio nedavni napad dronovima.

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Zajednica za praćenje otvorenih izvora AviVector objavila je komercijalne satelitske snimke tvrtke Planet Labs PBC od 19. srpnja na kojima se, prema njihovoj procjeni, vidi uništeni bombarder Tu-95 na pisti zračne baze Engels-2 u ruskoj Saratovskoj oblasti, piše Defence Blog.

Predsjednik Volodimir Zelenski u petak je objavio da je ukrajinska Sigurnosna služba (SBU) uništila strateški bombarder Tu-95 u Engelsu u sklopu šireg vala dalekometnih napada. Ta je tvrdnja uslijedila nakon napada dronovima o kojem su tijekom noći 16. srpnja izvještavali ruski Telegram kanali i lokalne vlasti. Stanovnici Saratova i Engelsa počeli su oko 2:30 ujutro objavljivati informacije o eksplozijama i velikom broju dronova na nebu, nakon čega je izbio požar u vojnoj zračnoj bazi.

Ako se autentičnost satelitske snimke potvrdi dodatnim analizama, to bi predstavljalo prvu neovisnu vizualnu potvrdu da je u napadu doista uništen zrakoplov, a ne samo oštećena infrastruktura ili oprema u bazi.

Uništen stražnji dio zrakoplova

Na temelju dostupnih snimaka, analiza AviVectora sugerira da su dronovi pogodili stražnji dio bombardera, što je izazvalo požar koji je uništio konstrukciju trupa. Stražnji dio trupa potpuno je otrgnut sve do unutarnjeg spremnika za naoružanje u kojem se inače nalaze krstareće rakete.

Ako je ta procjena točna, riječ je o katastrofalnom strukturnom oštećenju koje nije moguće popraviti. Tu-95 se ne proizvodi već desetljećima, pa bi obnova takvog zrakoplova bila praktički nemoguća i neisplativa. Iako to nije službena procjena zrakoplovnih stručnjaka, ona je u skladu s dosadašnjim analizama vojnih analitičara o gubicima tog tipa bombardera tijekom rata.

Jedan od najstarijih bombardera na svijetu

Tu-95, sovjetski turbopropelerski bombarder koji je prvi put poletio 1952. godine, i danas je jedan od najstarijih borbenih zrakoplova koji je još uvijek u operativnoj uporabi. Rusija ga i dalje koristi zbog mogućnosti nošenja dalekometnih krstarećih projektila, poput H-101, koje može lansirati izvan dosega ukrajinske protuzračne obrane prema ciljevima u Ukrajini.

U bazi Engels-2 smještene su dvije ruske pukovnije teških bombardera – 184. i 121. gardijska. Zajedno s bazom Ukrainka na ruskom Dalekom istoku, Engels je jedna od samo dvije glavne baze iz kojih Rusija od početka sveobuhvatne invazije izvodi većinu napada strateškim bombarderima.

Svaki izgubljeni Tu-95 za Rusiju predstavlja velik udarac jer nove letjelice tog tipa više nije moguće proizvesti. Uništenje svakog bombardera stoga trajno smanjuje ruske sposobnosti izvođenja dalekometnih zračnih udara.

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Teme
rusija ukrajina zelenski ruski strateški bombarder

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