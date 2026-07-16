CNN: Ovaj ukrajinski gradić je simbol svih slabosti Putinovog ratnog plana

U toj fazi postalo je očito da je većina civila napustila grad, koji se postupno pretvarao u ruševine. Videosnimka objavljena u travnju pokazuje da je prostor na kojem su ukrajinski vojnici još u studenome stajali gotovo netaknut sada pretvoren u kosture zgrada i gomile ruševina, otvarajući pitanje koliku gospodarsku vrijednost imaju područja za koja se vodi tako skupa bitka.