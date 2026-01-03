Zelenski ministra obrane predložio za drugu poziciju - evo i koju

"Sastao sam se s Denisom Šmihalom. Zahvalan sam mu na metodičnom radu u ministarstvu obrane i na jačanju procesa koji omogućuje da se zajamči zaštita naše države. Ovakav sustavan pristup upravo je ono što trenutačno treba ukrajinskome energetskom sektoru", napisao je Zelenski na društvenim mrežama.