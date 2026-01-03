Zelenski u Kijevu okuplja savjetnike za nacionalnu sigurnost iz 15 zemalja

OZAN KOSE / AFP

Savjetnici za nacionalnu sigurnost iz 15 zemalja sastat će se u subotu u Kijevu kako bi razgovarali o diplomatskim naporima za okončanje rata u Ukrajini, a predsjednik Volodimir Zelenski nada se da će biti napretka po pitanju sigurnosnih jamstava za Ukrajinu.

Zelenski je rekao da su predstavnici 15 zemalja, kao i iz Europske unije i NATO-a, potvrdili svoje sudjelovanje, dok će se američki tim pridružiti razgovorima online.

"Vojna komponenta ključna je za istinsko jamstvo sigurnosti", napisao je ukrajinski predsjednik u petak na X-u te dodao da je o pripremama sastanka razgovarao sa svojim zamjenikom šefa kabineta Pavlom Palisom.

"Pavlo također radi na potrebnim promjenama unutar Obrambenih snaga Ukrajine i u sljedećim tjednima surađivat će s brigadama i vojnim zapovjedništvom kako bi pronašao učinkovita rješenja", rekao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je rekao da su njih dvojica također razgovarali o planiranim sastancima s ukrajinskim saveznicima iz takozvane Koalicije voljnih početkom sljedećeg tjedna.

Ukrajina se brani od ruske invazije uz pomoć Zapada od veljače 2022. Unatoč tjednima pregovora o mogućem mirovnom sporazumu, koje je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump, kraj rata nije na vidiku.

Rusija neće biti za stolom na predstojećim sastancima.