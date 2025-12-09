NEZAVIDNA SITUACIJA
Zelenski nema puno vremena: Trump mu je dao kratak rok za odgovor o mirovnom planu
Predstavnici američkog predsjednika Donalda Trumpa dali su ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom rok od samo nekoliko dana da odgovori na prijedlog mirovnog sporazuma, koji od Ukrajine traži da prihvati teritorijalne gubitke u zamjenu za nespecificirana američka sigurnosna jamstva, tvrde dužnosnici upoznati s razgovorima.
Ukrajinski predsjednik prenio je svojim europskim kolegama da su ga, tijekom dvosatnog telefonskog poziva u subotu, 6. prosinca, Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner pritisnuli da donese brzu odluku, prenosi Financial Times.
Izvor upoznat s pregovorima navodi kako se Trump nada postizanju dogovora "do Božića". Zelenski je američkim izaslanicima poručio kako mu je potrebno vrijeme za konzultacije s europskim saveznicima prije nego što reagira na prijedlog Washingtona. Kijev, naime, strahuje da bi američki potez bez europske podrške mogao narušiti jedinstvo Zapada.
"Ovo bi moglo biti odlučujuće vrijeme za sve nas"
Jedan od zapadnih dužnosnika opisao je ukrajinsku poziciju kao zarobljenu između teritorijalnih zahtjeva koje ne mogu prihvatiti i američke strane koju ne mogu odbiti.
"Iskreno, Amerikanci danas traže kompromis", rekao je Zelenski novinarima u ponedjeljak navečer. Istog se dana ukrajinski predsjednik u Londonu sastao s čelnicima Francuske, Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva.
Njemački kancelar Friedrich Merz nagovijestio je hitnost situacije na početku sastanka, rekavši da su se okupili kako bi razgovarali o "nadolazećim danima. "Ovo bi moglo biti odlučujuće vrijeme za sve nas."
Zelenski je izjavio da "vrlo aktivno" radi na komponentama sporazuma za okončanje rata. "Ukrajinske i europske komponente već su detaljnije razrađene, i spremni smo ih predstaviti našim partnerima u Americi", rekao je. "Zajedno s američkom stranom, očekujemo da ćemo moguće korake učiniti što učinkovitijima i što bržima."
Prošlog su tjedna Witkoff i Kushner vodili trodnevne pregovore s ukrajinskim pregovaračima u Miamiju, koje su predstavljali Rustem Umerov, tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, te Andrij Hnatov, načelnik glavnog stožera.
Europski čelnici upoznati su sa svime
Zelenski je dao naslutiti da je postignut napredak u reviziji izvornog američkog mirovnog plana od 28 točaka, sastavljenog uz značajan ruski doprinos. Ustvrdio je da je plan, koji je inicijalno sadržavao nekoliko "antiukrajinskih" točaka, sada sveden na 20 točaka i povoljniji je za Kijev.
Europskim je čelnicima Zelenski danas prenio i svoj strah da će EU odustati od plana za "reparacijski zajam" Ukrajini, potpomognutog zamrznutom imovinom ruske središnje banke, uglavnom zbog straha od uznemiravanja Washingtona. U međuvremenu, pritisak raste i na terenu. Ruske snage posljednjih su mjeseci pojačale napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu i ostvaruju stabilne, iako skupe, dobitke na jugoistoku.
U Donjeckoj regiji, koju se od Ukrajine traži da ustupi, moskovske snage zauzele su veći dio strateškog uporišta Pokrovsk i prijete opkoljavanjem obližnjeg Mirnohrada. U intervjuu za Politico danas, upitan je li postavio rok Zelenskom, Trump je rekao: "Pa, morat će se uhvatiti posla i početi, uh, prihvaćati stvari... jer gubi".
Ukrajinski dužnosnici pak tvrde da ruski predsjednik Vladimir Putin lažno izvještava o potpunom zauzimanju gradova kako bi uvjerio Trumpa da je ruska vojska nezaustavljiva.
Ipak, Zelenski je u svojoj izjavi sinoć napomenuo da konačni mirovni sporazum ovisi o pristanku zemlje koja je i započela najveći rat u Europi od 1945. "I kao što naši partneri u pregovaračkim timovima s pravom primjećuju, sve ovisi o tome je li Rusija spremna poduzeti učinkovite korake da zaustavi krvoproliće i spriječi ponovno rasplamsavanje rata", zaključio je.
