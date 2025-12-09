Oglas

"Suosjećamo..."

Pripadnik Britanske vojske poginuo u Ukrajini

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy and British Prime Minister Keir Starmer step outside 10 Downing Street, in London, Britain
REUTERS/Isabel Infantes

Britansko Ministarstvo obrane potvrdilo je smrt pripadnika oružanih snaga u Ukrajini.

Pripadnik britanskih oružanih snaga poginuo je u utorak u Ukrajini promatrajući ukrajinske snage kako testiraju novo obrambeno oružje, priopćilo je britansko Ministarstvo obrane.

Nesreća se dogodila daleko od prvih crta bojišnice, priopćilo je Ministarstvo obrane na društvenoj platformi X.

"Shrvan sam smrću britanskog vojnog djelatnika u Ukrajini", rekao je ministar obrane John Healey. "Moje misli su s njihovom obitelji, prijateljima i kolegama dok tuguju za voljenom osobom. Suosjećamo s njima."

