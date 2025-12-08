Trump nije siguran podržava li Zelenski novi mirovni prijedlog: "Moram reći da sam pomalo razočaran"

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da nije siguran hoće li ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pristati na novi američki prijedlog usmjeren na okončanje ruske agresije u Ukrajini.
Sjedinjene Države razgovarale su s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim dužnosnicima, uključujući Zelenskija, rekao je Trump.
"Moram reći da sam pomalo razočaran što predsjednik Zelenskij još nije pročitao prijedlog, to je bilo prije nekoliko sati", dodao je.
Trump je napomenuo da bi Moskva "radije imala cijelu zemlju... ali Rusija je, vjerujem, u redu s tim", dodajući da, međutim, nije siguran hoće li se Zelenskij složiti s prijedlogom.
Na Floridi su Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff i njegov zet Jared Kushner od četvrtka održali nekoliko dana razgovora s ukrajinskim dužnosnicima, uključujući bivšeg ministra obrane Rustema Umerova i načelnika Glavnog stožera Andrija Hnatova. U utorak su u Moskvi održali petosatni sastanak s Putinom.
Na kraju američko-ukrajinskih razgovora na Floridi u subotu, Zelenskij se telefonski pridružio razgovorima, opisujući ih kao konstruktivne.
"Američki predstavnici znaju osnovne ukrajinske stavove", rekao je Zelenskij u svom nedjeljnom večernjem video obraćanju. "Razgovor je bio konstruktivan, iako ne i lak", dodao je.
Zasad nije poznato kako se početni američki mirovni plan od 28 točaka razvijao u posljednja tri tjedna, s ključnim neriješenim temama koja uključuju teritorijalna pitanja i američka sigurnosna jamstva.
Moskva kaže da je otvorena za pregovore i krivi Kijev i Zapad za blokiranje mira, dok Ukrajina i njezini saveznici kažu da Rusija odugovlači i koristi diplomaciju kako bi učvrstila svoje ratne dobitke.
Zelenskij bi se u ponedjeljak u Londonu trebao sastati s europskim čelnicima, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza, britanskog premijera Keira Starmera i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, kako bi pregledali trenutni status mirovnog plana.
