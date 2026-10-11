"NA SNAZI OD OVOG TRENUTKA"
Trump objavio da je počelo energetsko primirje Rusije i Ukrajine: "Nemojte ga prekršiti!"
Trump objavio da je počelo energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, no detalji dogovora zasad nisu poznati. Reagirao je ukrajinski predsjednik koji je rekao da je iznenađen Trumpovom objavom.
Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina pristale zaustaviti međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Tu je informaciju podijelio na društvenoj mreži Truth Social, ustvrdivši da dogovor vrijedi od trenutka njegove objave.
"Od ovog trenutka na snazi je ENERGETSKO PRIMIRJE u ratu Rusije i Ukrajine. Obje strane su pristale. Nemojte ga prekršiti! Hvala na pažnji. Predsjednik DONALD J. TRUMP", napisao je Trump.
Zasad nema službene potvrde ruskih i ukrajinskih vlasti o postignutom dogovoru ni njegovim konkretnim uvjetima.
Ukrajinski predsjednik iznenađen Trumpovom objavom
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ga je najava "energetskog primirja” zatekla te da za takav dogovor između Ukrajine i Rusije nije znao.
U razgovoru za Axios rekao je da Ukrajina nije bila upoznata s energetskim primirjem koje je najavio američki predsjednik Donald Trump, prenosi Guardian. Ipak, poručio je da je Kijev spreman prihvatiti dogovor ako na njega pristane i Moskva.
„Najava primirja bila je novost za mene. No, ako Rusi pristanu na energetsko primirje, Ukrajina će ga prihvatiti. Ako je predsjednik Trump to dogovorio s Putinom, neka nam kažu kada primirje počinje. Spremni smo i prihvatit ćemo ga”, prenio je Axios Zelenskijeve riječi.
Zelenski predložio uzajamnu obustavu napada
Trumpova objava uslijedila je nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio da je Kijev spreman obustaviti napade na ruske rafinerije nafte, pod uvjetom da Moskva istodobno prekine udare na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.
Zelenski je naglasio da bi takav dogovor morao biti popraćen "stvarnim jamstvima". Prema njegovim riječima, mogućnost obustave napada postojala je i ranije, ali ruski predsjednik Vladimir Putin nije prihvatio takav prijedlog.
Washington tražio od Kijeva da zaustavi napade
Trump je posljednjih dana pojačao pritisak na Ukrajinu, tražeći da prestane napadati ruska naftna postrojenja dronovima dugog dometa. Američki predsjednik tvrdi da takvi napadi pridonose rastu cijena dizela u SAD-u.
Visoke cijene goriva postale su politički problem za Trumpa i Republikansku stranku uoči izbora za američki Kongres, koji će se održati sljedećeg mjeseca.
Trump je pritom kritizirao Zelenskog zbog, kako tvrdi, propuštenih prilika za postizanje sporazuma s Moskvom. Poručio je i da bi Ukrajina trebala dobiti novog predsjednika koji bi bio spreman dogovoriti završetak rata.
Dogovor o ruskom gorivu izazvao nezadovoljstvo Kijeva
Napetosti između Washingtona i Kijeva dodatno su porasle nakon što je Trump objavio da je s Putinom dogovorio isporuke ruskog dizela na američko i svjetsko tržište. Američka administracija potom je privremeno ublažila sankcije koje se odnose na određene isporuke tog goriva.
Zelenski je takvu odluku kritizirao, upozorivši da bi dodatni prihodi od prodaje energenata mogli pomoći Rusiji u financiranju rata protiv Ukrajine.
Trumpova objava o energetskom primirju zasad nije popraćena javno objavljenim detaljima o načinu provedbe dogovora ni službenom potvrdom obiju strana.
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