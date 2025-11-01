Danas i sutra sunčano i toplo, evo kada nam dolazi promjena vremena

U nedjelju poslijepodne i u noći na ponedjeljak očekujemo promjenu vremena. Zapuhat će jugo koje će jačati tako da će u noći na ponedjeljak doseći i olujnu jačinu. Uz jako jugo prognoziramo porast naoblake i to najprije u zapadnim krajevima unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu.