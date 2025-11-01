VREMENSKA PROGNOZA
Danas i sutra sunčano i toplo, evo kada nam dolazi promjena vremena
Maksimalne temperature zraka od 20 do 24 stupnja znatno su iznad prosječnih temperatura za ovo godišnje doba.
Oglas
Uragan Melissa slabi nad istočnom obalom Kanade i premješta se sljedeći Golfsku struju preko Atlantika prema Islandu. Spajanjem ostataka Melisse sa dubokom stacionarnom ciklonom južno od Islanda ciklonalni sustav će dobiti novu energiju, produbit će se i pokrenuti prema sjeveroistoku.
Nad našim krajevima je polje visokog tlaka anticiklone, a po visini se nastavlja pritjecanje toplog zraka sa sjeverne Afrike. Hladan nestabilan zrak povezan s ciklonom sa središtem nad Atlantikom južno od Islanda prodro je nad zapadnu Europu, hladna fronta proteže se od Norveške preko sjevernog mora do Biskajskog zaljeva.
Prognoziramo brzo premještanje hladne fronte prema istoku i jugoistoku. Od danas u subotu pa do utorka fronta će se premjestiti od zapadne obale Europe do Egejskog mora, a nad našim krajevima očekujemo promjenu vremena u ponedjeljak i utorak.
Glavnina nestabilnog hladnog zraka premještat će se sjevernije od Alpa. Manje količine nestabilnog zraka zaobići će Alpe sa zapada i istoka te formirati plitku ciklonu u Genovskom zaljevu, a na istoku će kroz bečka vrata prodrijeti nad Panonsku nizinu i sjeverni Jadran.
Danas i sutra u nedjelju prognoziramo sunčano i toplo vrijeme. Povećane naoblake bit će na sjevernom Jadranu, Gorskom kotaru i u Lici.
Maksimalne temperature zraka od 20 do 24 stupnja znatno su iznad prosječnih temperatura za ovo godišnje doba. Jutarnje temperature zraka u nedjelju bit će od 6 do 12 stupnjeva u unutrašnjosti te oko 15 na Jadranu i uz Jadran.
U nedjelju poslijepodne i u noći na ponedjeljak očekujemo promjenu vremena. Zapuhat će jugo koje će jačati tako da će u noći na ponedjeljak doseći i olujnu jačinu. Uz jako jugo prognoziramo porast naoblake i to najprije u zapadnim krajevima unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu.
U ponedjeljak oblačno s kišom i grmljavinskim pljuskovima uz jake udare vjetra i pad temperature za 10 do 14 C. Obilne oborine na Kvarneru te Gorskom kotaru te u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 12, a na Jadranu oko 14 C.
Fronta će se tijekom ponedjeljka brzo premještati prema istoku, a po prolazu fronte vjetar će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni smjer, te će na Jadranu zapuhati jaka i olujna bura. Bura će se sa sjevernog Jadrana brzo širiti prema srednjem i južnom.
Nakon prolaza hladne fronte od srijede porast tlaka zraka i stabilizacija vremena uz malu do umjerenu naoblaku i dulja sunčana razdoblja te slab do umjeren sjeverac sjeveroistočnjak, a na Jadranu bura. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti oko 4 a na Jadranu oko 10, Najviše dnevne oko 14C.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas