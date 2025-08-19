Kako je vožnja od Osijeka do Salzburga dvaput jeftinija nego do Splita?

Ide li se, pak, od Osijeka do Salzburga preko Mađarske, Slovenije i Austrije u sve tri spomenute zemlje cestarina se plaća kupovinom vinjeta. U Mađarskoj za osobno vozilo do 3,5 tone težine, desetodnevna vinjeta košta 16,75 eura. Slovenija nema desetodnevnu nego sedmodnevnu vinjetu koja košta 16 eura, dok je cijena desetodnevne vinjete u Austriji 12,40 eura. To je ukupno 45,15 eura ili skoro upola manje nego za puto do Splita i natrag, pod pretpostavkom da se vratite unutar sedam dana. Ili 61,15 eura ako se vraćate nakon sedmog dana kada istekne valjanost slovenske vinjete pa se mora kupiti nova. No i s tih dodatnih 16 eura to je još uvijek 27 eura jeftinije nego cestarina od Osijeka do Splita i natrag.