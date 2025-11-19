Zelenski u Turskoj u novom pokušaju da se obnove mirovni pregovori s Rusijom

Turski izvor je kazao da bi posebni američki izaslanik Steve Witkoff također mogao posjetiti Tursku, no američki dužnosnici to nisu najavili. Drugi izvor iz turskog ministarstva vanjskih poslova je rekao da će se turski dužnosnici sastati samo sa Zelenskim te da se ne očekuje da će Witkoff biti dio sastanka u Ankari.