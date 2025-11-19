Ukrajinski predsjednik
Zelenski u Turskoj u novom pokušaju da se obnove mirovni pregovori s Rusijom
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski će u srijedu u Turskoj razgovarati s predsjednikom Tayyipom Erdoganom, a u četvrtak će se sastati s američkim vojnim dužnosnicima u sklopu napora da se obnove mirovni pregovori s Rusijom.
Kijev i Moskva nisu izravno pregovarali od sastanka u Istanbulu u srpnju, a ruske snage su nastavile s gotovo četiri godine dugim ratom u Ukrajini, gdje su preko noći u napadima ubile 19 osoba.
Čini se da napori za ponovo pokretanje mirovnih pregovara napreduju iako Moskva nije promijenila svoje uvjete za okončanje sukoba.
Okončati rat je prioritet Ukrajine
Najavljujući planove za posjet Turskoj, Zelenski je u utorak rekao da se priprema kako bi "ponovno oživio pregovore" te da će s turskim kolegom raspravljati o tome kako u Ukrajini osigurati "pravedan mir".
"Glavni prioritet Ukrajine jest učiniti sve moguće kako bi se rat približio završetku", rekao je Zelenski o sastancima u Turskoj.
Turska, članica NATO-a koja održava dobre odnose s objema sukobljenim stranama, bila je domaćin prvog kruga mirovnih pregovora početkom rata 2022. koji su predstavljali jedini takav događaj do ove godine kada je američki predsjednik Donald Trump pokrenuo novi pokušaj zaustavljanja borbi.
Kremlj je rekao da ruski predstavnici neće biti uključeni u pregovore, no da je predsjednik Vladimir Putin otvoren prema razgovorima sa SAD-om i Turskom o ishodima tih rasprava.
Portal Axios je u utorak objavio da je Washington potajno radio na planu za okončanje rata konzultirajući se pritom s Rusijom.
Na pitanje novinara o tome, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u srijedu je rekao da nije bilo novosti o mogućim mirovnim planovima otkako su se Trump i Putin sastali na Aljasci u kolovozu.
"O tome zasad nema novosti o kojima bi vas se moglo obavijestiti", odgovorio je Peskov.
Putin je svoje temeljne uvjete predstavio u lipnju 2024., tražeći da Kijev odustane od svojih težnji za članstvom u NATO-u te da povuče svoje snage iz četiriju pokrajina koje Moskva svojata. Rusija nije naznačila da je odustala od svojih uvjeta, a Ukrajina tvrdi da ih neće prihvatiti.
Visoki vojni dužnosnici SAD-a u Ukrajini
Visok dužnosnik američkog ministarstva obrane Dan Driscoll je u Kijevu na "misiji za utvrđivanje činjenica", objavilo je američko veleposlanstvo u Kijevu. Načelnik stožera američke vojske Randy George je također dio delegacije, a on i Driscoll će se u četvrtak sastati sa Zelenskijem, rekla je osoba upućena u planove za Reuters.
Turski izvor je kazao da bi posebni američki izaslanik Steve Witkoff također mogao posjetiti Tursku, no američki dužnosnici to nisu najavili. Drugi izvor iz turskog ministarstva vanjskih poslova je rekao da će se turski dužnosnici sastati samo sa Zelenskim te da se ne očekuje da će Witkoff biti dio sastanka u Ankari.
Trumpovi napori da posreduje dogovoru o okončanju rata su zasad bili bezuspješni, a prošlog mjeseca je naglo otkazao planirani sastanak s Putinom u Budimpešti.
Ruske snage kontroliraju oko 19 posto ukrajinskog teritorija i sporo napreduju dok istovremeno često napadaju ukrajinsku energetsku infrastrukturu uoči zime.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare