Zelenski: Ukrajinsko izaslanstvo priprema se za nove razgovore u SAD-u

Nakon sastanka američkih predstavnika i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Moskvi, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je planove o novim razgovorima između ukrajinskih i američkih dužnosnika.
Oglas
"Pripremamo sastanke u Sjedinjenim Državama", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju. Dodao je da Ukrajina očekuje vijesti o tomu u sljedećih nekoliko dana.
Pregovore će voditi tajnik Vijeća nacionalne sigurnosti Rustem Umerov i načelnik Glavnog stožera Andrij Hnatov, rekao je ukrajinski predsjednik.
Zelenskij je napredak procesa opisao prilično dobrim, referirajući se na ranije rasprave u Ženevi i Floridi o američkom planu o potencijalnom okončanju rata u Ukrajini.
Ponovno je istaknuo da uspjeh ovisi o kombinaciji konstruktivne diplomacije i pritiska na Rusiju.
Tijekom svog šestog sastanka s Putinom, posebni američki izaslanik Steve Witkoff objasnio je status američkih razmatranja o miru u Ukrajini. Witkoffu se prvi put pridružio Trumpov zet Jared Kushner.
Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov je nakon petosatnog sastanka izjavio da još nije postignut nikakav kompromis.
Rusija već više od tri i pol godine vodi destruktivan rat protiv Ukrajine.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas