Kako bi mogao izgledati mirovni sporazum za Ukrajinu?

Početni američki mirovni prijedlozi sadržavali su klauzulu prema kojoj se NATO više neće širiti, da bi Ukrajina u svoj Ustav trebala unijeti odredbu da se neće pridružiti NATO-u, te da bi NATO u svoje statute trebao uključiti odredbu da Ukrajina neće biti primljena u budućnosti. Ukrajina bi dobila kratkoročni povlašteni pristup europskom tržištu dok se razmatra njezin zahtjev za ulazak u Europsku uniju.