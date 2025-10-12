Nekoliko sati kasnije, vojna jedinica poznata kao CAPSAT objavila je da je preuzela vodstvo nad vojnim zapovjedništvom te da sada kontrolira sve oružane snage – kopnene, zračne i pomorske. Riječ je o istoj jedinici koja je imala ključnu ulogu u političkoj krizi na Madagaskaru 2009. godine, koja je pomogla Rajoelini da dođe na vlast.