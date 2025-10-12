U državi su krajem rujna započeli brojni prosvjedi zbog nezadovoljstva trenutačnom vlašću.
Ured predsjednika Madagaskara Andryja Rajoeline objavio je da je u zemlji u tijeku pokušaj nezakonitog i nasilnog preuzimanja vlasti.
Nekoliko sati kasnije, vojna jedinica poznata kao CAPSAT objavila je da je preuzela vodstvo nad vojnim zapovjedništvom te da sada kontrolira sve oružane snage – kopnene, zračne i pomorske. Riječ je o istoj jedinici koja je imala ključnu ulogu u političkoj krizi na Madagaskaru 2009. godine, koja je pomogla Rajoelini da dođe na vlast.
Madagaskar je prvi put pogođen prosvjedima 25. rujna zbog nestašica vode i struje, no oni su se ubrzo proširili i na šire nezadovoljstvo Rajoelinom vladom zbog visoke nezaposlenosti, korupcije i krize troškova života.
Destabilizacija zemlje
U svojoj izjavi Rajoelina je rekao da se "u ovom trenutku na teritoriju Republike pokušava nezakonito preuzeti vlast, u potpunom kršenju Ustava i demokratskih načela". Oštro je osudio ono što je nazvao pokušajem destabilizacije zemlje te je pozvao sve ključne snage nacije da se ujedine u obrani ustavnog poretka i nacionalnog suvereniteta.
CAPSAT je objavio da je imenovao novog načelnika Glavnog stožera, generala Demosthenea Pikulasa, prema priopćenju objavljenom na njegovoj Facebook stranici, javlja BBC, a prenosi Dnevnik.hr.
Vojnici se priključili prosvjednicima
U subotu su neki vojnici napustili svoje vojarne na rubu glavnog grada Antananariva i pridružili se prosvjednicima ispred gradske vijećnice. Pojavili su se i izvještaji o pucnjavi u kampu nakon što su ga posjetili dužnosnici žandarmerije radi razgovora, no o incidentu nema dodatnih pojedinosti.
CAPSAT je ranije osudio uporabu sile od strane sigurnosnih snaga prilikom suzbijanja nedavnih prosvjeda u Antananarivu.
U subotu je ured predsjednika objavio priopćenje kojim je narod uvjerio da Rajoelina i novi premijer, vojni general kojega je prošlog tjedna imenovao, imaju situaciju pod kontrolom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
